In de Kamer wordt donderdag gedebatteerd over het nieuwe coronavirus. Volg het debat hier live.

De Kamerleden richten zich tot premier Sophie Wilmès (MR) en verenigen zich in hun oproep om federale ingrepen tegen het virus. 'Waarom is het federaal rampenplan nog niet in werking?', vraagt Meryame Kitir (SP.A). Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) gaat daar nog verder in: 'Is er wel een rampenplan? Volgens mij is het gewoon niet af.'

Wilmès wil 'proportionele' maatregelen op basis van de bevindingen van de Nationale Veiligheidsraad nemen. 'Het is zeker niet uitgesloten dat er bijkomende maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen', zegt de premier. 'De situatie van enkele dagen geleden is niet meer dezelfde als die van enkele dagen geleden.'

De nationale veiligheidsraad komt later vandaag samen en de beslissingen worden later nog gecommuniceerd met de ministers van de deelstaten, zegt Wilmès. 'We moeten allemaal samen erop toezien dat de genomen maatregelen ook door iedereen worden toegepast.'

Er wordt binnenkort een investeringsfonds om de getroffen kmo's te steunen. 'De praktische modaliteiten moeten nog worden besproken', zegt Wilmès. Minister van Financiën Alexander De Croo bevestigt dat. Hij heeft gisteren samengezeten met de vertegenwoordigers van de financiële sector. 'De Belgische banken engageren zich uitdrukkelijk om de Belgische economie ten volle te ondersteunen en gezonde bedrijven niet in de steek te laten.'

'We testen meer dan eender welk land in Europa'

'We hebben elke dag meer patiënten in de ziekenhuizen en thuis, en meer verdachte gevallen', zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). 'We hebben al enkele maatregelen genomen om de verspreiding in te dijken. Wij hebben ze heel vroeg genomen, om te vermijden dat de druk op onze zorgverleners in de eerste lijn te groot zou worden.'

'Ongelukkig hebben we een drietal doden al om te betreuren', zegt De Block. 'Sinds gisteren zegt de WHO dat we allemaal de covid-19-pandemie ondergaan. In ons land doen wij meer testen dan in elk ander Europees land. Er is een wereldwijd gebrek aan reagentia (chemische stof om de labotest uit te voeren, red.), net daarom werken we samen met andere ziekenhuizen.'