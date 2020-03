ECB houdt rente ongewijzigd maar stut banken en bedrijven

De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt naar gerichte maatregelen om banken en bedrijven te ondersteunen. Er komt geen algemene renteverlaging maar liquiditeitslijnen én opkoopprogramma van 120 miljard.

De Amerikaanse Centrale Bank (de Fed) en de Bank of England reageerden op de coronacrisis allebei met een renteverlaging maar de ECB tapt uit een ander vaatje. Geen algemene renteverlaging maar specifieke maatregelen. Er komen twee liquiditeitsprogramma’s een zogenaamde LTRO en een TLTRO III.

Daarvan is de bedoeling dat het financieel systeem in Europa vlot blijft werken en niet te maken krijgt met liquiditeitsschokken. Volgens de ECB is er nog geen spoor van spanningen in de geldmarkten. De liquiditeitslijn komt er tegen een vast tarief en wordt naderhand afgelost door een doelgerichte liquiditeitsoperatie (de TLTRO).

Die gerichte liquiditeitslijn moet de banken helpen om KMO’s die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus te helpen in hun kredietverlening. De idee is dat de getroffen bedrijven die met tijdelijke kastekorten te maken krijgen, gesteund worden. Het gaat om liquiditeitslijnen tegen gunsttarieven. De rente zal 25 basispunten lager liggen dan bij de normale herfinancieringsoperaties. De ECB bouwt ook een aansporing in om de kredietverlening minstens stabiel te houden. En het wordt voor banken ook mogelijk méér te belenen.

Naast het vrijwaren van de kredietverlening, gaat de ECB ook zijn opkoopprogramma aanscherpen. Tussen nu en eind dit jaar zal het voor 120 miljard meer obligaties opkopen. Het is gericht op de privésector. Daarmee lijkt de ECB te willen beletten dat het voor bedrijven verhoudingsgewijs duurder wordt om te ontlenen nu de zogenaamde credit spreads (renteverschil tussen risicovrije obligaties en obligaties van mindere kwaliteit) oploopt.

De algemene depositorente van de ECB lijft op 0,50 procent negatief staan. De redenering lijkt te zijn dat een verdere algemene verlaging geen gepaste maatregel is. Het is wellicht te veel voor bedrijven die het niet nodig hebben en te weinig hulp voor wie midscheeps getroffen wordt zoals pakweg de toeristische sector en luchtvaart.