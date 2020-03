Rusthuis in Brussel met 34 besmette patiënten in quarantaine

In het rusthuis ‘Ter Kameren’ in Watermaal-Bosvoorde zijn 34 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus, meldt de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron. Het woonzorgcentrum gaat ‘in quarantaine’. Elf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. ‘Het aantal gevallen en de gezondheidstoestand wordt elk uur opgevolgd.’

‘Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de verdere verspreiding te voorkomen’, zegt Pascal Devos, woordvoerder van Maron. Het rusthuis is ‘in quarantaine’: ‘Symptomatische patiënten werden geïsoleerd in hun kamer en de verplaatsingen binnen het rusthuis werden tot een minimum gereduceerd’, legt de minister uit in een persbericht.

‘De Inspectiedienst van de GGC (gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, red.) staat in permanent contact met de directie. Het aantal gevallen en de gezondheidstoestand van de getroffen personen worden elk uur opgevolgd.’

Elf van de 34 besmette personen zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Het rusthuis wordt ook ondersteund door het Sint-Pietersziekenhuis. ‘Daarnaast volgen de Iriscare-diensten de situatie in real time op en evalueren zij of er al dan niet actie moet worden ondernomen op het gebied van de logistiek en het beheer om het rusthuis en de bewoners optimaal te ondersteunen’, meldt de minister.

Risico bij ouderen

Ouderen zijn kwetsbaarder voor het nieuwe coronavirus dan anderen. Bij de zeventigers is het risico om te sterven 8 procent. Bij de tachtigers is dat 15 procent. Bestaande chronische aandoeningen – cardiovasculaire ziektes, diabetes, hoge bloeddruk, kanker – verhogen (in welke leeftijdsgroep dan ook) het risico om aan covid-19 te bezwijken.

Over de toestand van de patiënten is nog niets bekend en voorlopig geeft de directie van het rusthuis geen commentaar. In Brusselse rusthuizen geldt een bezoekverbod, net als in Vlaamse en Waalse rusthuizen.