Cultuurhuizen kiezen zelf voor sluiting

‘We kunnen niet wachten op de beslissing van de overheid’, zegt Jerry Aerts van deSingel. ‘Uit burgerzin schrappen we alle activiteiten.’ Ander huizen zitten op dezelfde lijn.

De Muntschouwburg was gisteren de eerste die al zijn opvoeringen tot eind maart schrapte. Gisteravond besliste Opera Ballet Vlaanderen om hetzelfde te doen: alle opvoeringen in Gent, Antwerpen en op tournee zijn geschrapt.

Ondertussen volgt de cultuurwereld op grote schaal. Deze voormiddag maakte kunstencentrum deSingel in Antwerpen bekend dat het al zijn concerten, theater-en dansvoorstellingen en exposities tot eind deze maand annuleert. ‘Dat is een kwestie van burgerzin en een verantwoordelijkheid naar de artiesten en ons publiek’, zegt directeur Jerry Aerts.

De beslissing volgt op de richtlijnen van gisteren. ‘Ik was gechoqueerd dat virologen de beslissing moeten nemen en niet de overheid’, zegt Aerts. ‘We moeten nu snel handelen. In het licht van de dreigende verspreiding van het coronavirus is dit de enige voorzorgsmaatregel die we kunnen nemen. En als we merken dat het in april nog nodig is, dan trekken we die maatregel door.’

De collega’s van De Vooruit in Gent nemen dezelfde maatregel. ‘We baseren ons op de virologen. Als zij zeggen dat het best is om grote bijeenkomsten te annuleren, en de overheid neemt geen beslissing, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid op.’

Gisteren baseerde Kunstencentrum Vooruit zich nog op de richtlijn dat activiteiten tot duizend personen konden doorgaan. ‘We dachten eerst dat dit kon. Maar als er vragen komen waarom 980 mensen in een zaal wel kan en 1.020 niet, dan krijg je dat niet uitgelegd. De meeste van onze zalen zitten onder de duizend zitjes. Maar wat doe je dan met de Domzaal, waar 200 man in kan? We trekken nu een duidelijke lijn en annuleren alles.’

Het Brussels Philharmonic & Vlaams Radio Koor schrapt eveneens alle concerten. Daaronder een tournee van zes optredens in Duitsland. Intendant Gunther Broucke: ‘Onze agent in Duitsland liet weten dat de Duitse steden één voor één de maximumcapaciteit in zalen verlaagde tot 500 man. Eerst Beieren, dan Hannover en Düsseldorf. Het was ethisch niet meer te verdedigen om er mee door te gaan. We vonden dat we een duidelijke lijn moesten trekken en annuleren alles tot eind maart.