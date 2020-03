Voetbalcompetitie bij jeugd en amateurs afgelast, profs achter gesloten deuren

De Jupiler Pro League en de Proximus League gaan door, maar achter gesloten deuren. Bij de amateurs en de jeugd zijn alle wedstrijden én trainingen afgelast, zeker tot 31 maart.

Na een nieuw overleg hebben de Belgische voetbalbond KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF, en de Pro League beslist om drastischer op te treden tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. ‘In de huidige maatschappelijke context moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen, tegenover onze fans, onze teams en de samenleving’, klinkt het bij de Voetbalbond.

Vooral bij de jeugd en de amateurs gaan de maatregelen ver: alle wedstrijden én trainingen zijn afgelast. En dit voor het veldvoetbal, futsal en minivoetbal, zeker tot 31 maart.

Naar een wedstrijd in de Jupiler Pro League of de Proximus League gaan kijken, zal ook niet lukken. De laatste speeldag gaat wel door, maar achter gesloten deuren. Het gaat dus ook om de finale in 1B tussen OH Leuven en Beerschot. De bekerfinale van zondag 22 maart wordt uitgesteld naar een latere datum. De finale van de Croky Cup brengt jaarlijks zo’n 40.000 supporters samen op de Heizel.

De voetbalcompetitie ligt na dit weekend een tweetal weken stil. Daarna vinden de play-offs nog plaats. Daarover is nog niets beslist.