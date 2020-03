Corona tast nu ook Open VLD-verkiezingen aan

De kandidaten Bart Tommelein en Els Ampe pleiten ervoor volledig op een online-campagne over te schakelen.

Bart Tommelein had voor vandaag een gespreksavond rond de Open VLD-voorzittersverkiezingen gepland in het Oost-Vlaamse De Pinte. De avond gaat niet door. Door de uitbraak van het coronavirus zet Tommelein zijn fysieke campagne stop en schakelt hij over naar een online campagne.

Als kandidaat-voorzitter wil ik de fysieke campagne voor de voorzittersverkiezingen @openvld stopzetten en zal ik overleg plegen met organisatoren en medekandidaten #coronavirus — Bart Tommelein (@Barttommelein) March 12, 2020

Hij is niet de enige. Ook Els Ampe stelt voor verder te debatteren op de sociale media, nu grote bijeenkomsten worden afgeraden. Op een debat tussen de kandidaat-voorzitters komen al snel meer dan honderd militanten af.

Daarmee begint het coronavirus nu ook de voorzittersverkiezingen bij de Vlaamse liberalen aan te tasten. Er waren nog verschillende debatten in de maak tussen de vier kandidaten - burgemeester van Oostende en Vlaams parlementslid Bart Tommelein, Kamerlid Egbert Lachaert, Vlaams parlementslid Els Ampe en Stefaan Nuytten uit Koksijde - in de maak. Die kunnen nu niet meer doorgaan. Ook de evenementen die de partij zelf organiseert, komen in gevaar.

De Open VLD-voorzittersverkiezingen komen in de laatste rechte lijn. Op 27 maart weten we wie Gwendolyn Rutten zal opvolgen als voorzitter, tenzij er een tweede ronde nodig is waarvan we de uitslag dan kennen op 31 maart.