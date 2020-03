Op zijn Instragam­account publiceerde het jeansmerk Levi’s de eerste foto’s van een kledinglijn die het samen met Nintendo aan het opzetten is. Het gamefiguurtje Mario staat daarin centraal.

De lijn zou op 1 april gelanceerd worden en omvat onder meer een tuinbroek, fel­gekleurde hoodie, short en jasje bedrukt met figuurtjes uit de game.

‘Shigery Miyamoto, de maker van Super Mario, is mijn designerheld’, zegt Jonathan Cheung, hoofd van design bij LeviStrauss & Co, over de samenwerking met Nintendo. ‘Het gevoel voor humor en de schattige, retrofiguren, waren een bron van inspiratie.’

Nintendo maakte voorts nog een deal met Lego.

Sinds 2016 heeft ­Nintendo 10 maart gedoopt als ‘Super Mario Bros’-dag. In het kader van die dag dropte Levi’s de ­foto’s op zijn Instagram­account.