Sergio Herman gebruikt geen vlees meer in menu’s Pure C

Sterrenchef Sergio Herman zet geen vlees meer op het menu van zijn restaurant Pure C. Dat zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Wie binnenkort in het Sergio Hermans restaurant in Cadzand gaat eten, zal daar geen vlees meer in de menu’s vinden. Wel nog vis.

‘In de winter zijn we twee maanden dicht geweest en hebben we Pure C vernieuwd’, bevestigt Syrco Bakker, de chef van Pure C, aan Het Laatste Nieuws. ‘Toen hebben we ook beslist om in onze menu’s niet langer met vlees te werken, alleen nog met vis, schaal- en schelpdieren.’

Dat noemt hij een logische keuze. ‘Als je restaurant Pure C heet en aan de Noordzee gelegen is, is het conceptueel alleen maar sterker om je te richten op producten die uit die zee komen.’

Sergio Herman en Syrco Bakker vinden dat ze als chef het goede voorbeeld moeten geven. ‘Wij hebben de luxe én de plicht om een stukje bewustwording te creëren bij onze gasten.’

Het is niet zo dat het restaurant vlees helemaal afzweert. À la carte zullen gasten wel nog enkele vleesgerechten kunnen vragen.

Het tweesterrenrestaurant Pure C bevindt zich in het Strandhotel in Cadzand, net over de Nederlandse grens en op een steenworp van Knokke. Het restaurant richt zich op lokale en seizoensgebonden producten.