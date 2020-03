CDH en Défi bieden zich aan

De twee kleine Franstalige partijen maakten een afspraak dat een van hen in de federale regering kan. De kans is klein dat hiermee het ei van Columbus voor de formatie is gevonden.

'We moeten ons eens ernstig buigen over de "kleine Vivaldi’’, een coalitie van rood, blauw en groen, aangevuld met ofwel CDH of Défi.’ De partijvoorzitters van CDH en Défi, Maxime Prévot en François De Smet, doen in Le Soir een opmerkelijk voorstel om uit de federale onderhandelingsimpasse te raken.

Ze hebben onderling een afspraak gemaakt dat een van beide kan toetreden tot een federale regering en de andere dan voor de oppositie kiest. Een coalitie van rood, blauw en groen, aangevuld met de vijf zetels van CDH geeft een coalitie van 80 op 150 Kamerzetels, en met Défi landt op 77 zetels.

Maar de coalitie zou maar een zeer kleine vertegenwoordiging uit Vlaanderen tellen, met slechts 29 zetels. en de partijvoorzitters zijn zich ook bewust van hun beperkte persoonlijke gewicht. ‘Een maand na de verkiezingen zou dit aanbod aanmatigend zijn geweest, negen maanden later is het noodzakelijk en legitiem’, zegt De Smet.

CDH en Défi willen niet samen in de meerderheid omdat ze dan de oppositie aan alleen de uiterst-linkse PTB zouden overlaten. Maar de partij die niet in de regering stapt, zou zich wel onthouden bij de stemming, zodat een meerderheid sneller wordt gehaald.

Riskante gok

Volgens hen is er geen andere mogelijkheid, aangezien het voor CD&V even onmogelijk is om de N-VA los te laten als voor de PS om met N-VA samen te werken.

Maar het scenario dat zij nu voorstellen, bevat enkele grote nadelen. De meerderheid zou aan Vlaamse kant slechts 29 zetels tellen en daarmee een bijzonder kleine minderheid worden.

Meer nog, de drie grootste partijen, de N-VA, Vlaams Belang en CD&V, maken van deze coalitie geen deel uit. Dat maakt het voor de partijen die wel zouden toetreden tot zo’n coalitie, een riskante gok.

De druk op de formatie komt van elders, van het coronavirus uiteraard, maar ook van de ontsporende begroting - morgen publiceert het Monitoringcomité een nieuw, waarschijnlijk alarmerend rapport - en eventueel van peilingen, die de groeiende onvrede van de kiezer over de uitblijvende formatie aantonen.