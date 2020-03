Beleggers vluchten uit aandelen, Brusselse beurs fors omlaag

Het uitdijend coronavirus dient de Brusselse beurs een nieuwe klap toe. Brussel zakt met circa 5 procent en duikt onder de grens van 3.000 punten. Dit in navolging van kelderende Aziatische en Amerikaanse beurzen.

Nadat gisteren al de Amerikaanse beurzen een nieuwe klap kregen met de Dow Jones die officieel in een berenmarkt zit (een daling van meer dan 20 procent tegenover de piek) en deze ochtend ook in Azië de beurzen verder zakten, is het ook in Europa opnieuw prijs.Europese aandelen zakken met 5 procent, Brussel scoort al even slecht. .

De markten appreciëren de draconische maatregel van president Donald Trump niet die in inreisverbod oplegt aan Europeanen. Dat gaat morgenmiddag in en zal een maand duren. Dit treft niet alleen toerisme maar ook zakenreizen. De sector lag al in de touwen. De maatregel kwam er nadat gisterenavond bekend maakte dat in Italië alle winkels, bars en restaurants sluiten, op voedingswinkels en apotheken na.

De futures suggereerden al een daling van 6,3 procent van de Europese beurzen. Gisteren daalde de Dow Jones met 5,9 procent. Bij de dalers van vandaag zitten opnieuw olie-aandelen en de olie-prijzen. De prijs voor Brent ging 4 procent onderuit tot 34,35 dollar per vat. In de VS zakt de prijs tot 31,66 dollar per vat. De Bel20 zakt met meer dan 5 procent. De grootste dalers van de afgelopen dagen zijn weer dezelfde, AB InBev en ING. AB InBev is erg gevoelig aan het afschaffen van evenementen. Zijn biermerk Corona heeft bovendien zijn naam niet mee. Het aandeel sleept ook heel veel schulden mee. En zijn topman, ceo Carlos Brito, koos recent eieren voor zijn geld door zelf aandelen te verkopen.