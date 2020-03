Minister Peeters: ‘We kunnen openbaar vervoer niet lamleggen’

Bij De Lijn verandert er voorlopig niets door het nieuwe coronavirus. De bussen en trams blijven volgens de normale dienstregeling rijden. Bussen en trams niet laten uitrijden is volgens minister van Lydia Peeters niet aan de orde.

‘We kunnen het openbaar vervoer niet lamleggen, want dan leggen we alles lam. Dat kunnen we niet doen’, zo zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) donderdag in De ochtend op Radio 1.

Bij vervoersmaatschappij De Lijn blijft men, zeker voorlopig, werken volgens de gewone dienstregeling. ‘Eén op de vijf gezinnen heeft geen auto en is echt aangewezen op het openbaar vervoer. Dat lamleggen willen we absoluut niet doen’, zegt Peeters.

De minister wijst ook op de oproep die er aan de werkgevers is gedaan om flexibiliteit aan de dag te leggen. ‘Laat veel mensen telewerken en laat flexibele uren toe zodat er ook een spreiding is van het aantal gebruikers van het openbaar vervoer’, aldus Peeters.

Zij voegt er wel een advies aan toe voor de reizigers die gebruikmaken van de bussen en trams van De Lijn: ‘Stap liever niet op een overvolle bus’.