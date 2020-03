Chelsea Manning in ziekenhuis na poging tot zelfdoding

De Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning, een gewezen informante van WikiLeaks, heeft opnieuw geprobeerd zichzelf van het leven te beroven.

Chelsea Manning was inlichtingenanalist in het Amerikaanse leger tijdens de oorlog in Irak. In 2010 lekte ze duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten via WikiLeaks. Ze werd daarvoor veroordeeld en bracht zeven jaar door in een militaire gevangenis. Vlak voor president Barack Obama uit het Witte Huis vertrok, liet hij Manning vervroegd vrij.

Maar in mei vorig jaar werd Manning teruggestuurd naar de gevangenis omdat ze weigerde te getuigen voor een grand jury in een zaak rond WikiLeaks. Daar heeft ze woensdag een poging tot zelfdoding ondernomen, zo melden Amerikaanse media.

De 32-jarige Manning herstelt momenteel in het ziekenhuis, aldus haar advocaten. Ze zou nog steeds zoals gepland vrijdag voor de rechter verschijnen in een hoorzitting in Virginia. Daar wordt beslist of ze nog langer moet worden vastgehouden voor minachting omdat ze weigerde te getuigen.

‘Haar acties van vandaag bewijzen de sterkte van haar overtuiging, evenals de ernstige schade waaraan ze nog steeds lijdt als gevolg van haar opsluiting’, aldus haar advocaten.

Manning heeft al minstens twee keer geprobeerd om zichzelf van het leven te beroven, beide keren in 2016. Ze moest een groot deel van haar straf uitzitten in eenzame opsluiting, wat volgens een onderzoeker van de Verenigde Naties neerkwam op ‘marteling’.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.