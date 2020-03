Bekaert neemt afscheid van zijn ceo

Matthew Taylor, ceo van Bekaert, verlaat de staaldraadgroep. Bekaert heeft het over ‘persoonlijke redenen’.

Het vertrek van Taylor komt er één jaar nadat Bert De Graeve als voorzitter opzij werd geschoven. In de maanden daarvoor waren er al geruchten dat mogelijk Taylor ging bedankt worden, maar even later bleek dat het De Graeve was die ging. Volgens sommigen omdat hij te weinig aandacht had voor het voorzittersmandaat. Hij werd vervangen door Jürgen Tinggren. Taylor bleef toen zitten maar gaat nu ook, volgens Bekaert om ‘persoonlijke redenen’.

De ceo-periode van Taylor, die in mei 2014 aantrad als ceo maar sinds september 2013 actief was bij Bekaert, werd nooit als een groot succes ervaren. ‘Hij heeft om persoonlijke redenen besloten om zich terug te trekken’, meldt Bekaert in een persbericht. Operationeel directeur Oswald Schmid wordt interim-CEO, in afwachting van de benoeming van een nieuwe topman. Taylor verlaat officieel het schip op 12 mei.Schmid was pas sinds december aan de slag bij Bekaert. De kritiek van beleggers op Bekaert is dat het onvoldoende rendement op ingezette middelen haalt.

Bekaert maakt ook nog verdere wijzigingen in de raad van bestuur bekend. Henrietta Fenger Ellekrog wordt onafhankelijk bestuurder voor één jaar als de aandeelhoudersvergadering op 13 mei daarmee instemt. Ook Erikka Söderström wordt dan voor één jaar onafhankelijk bestuurder bij de 'Vlaamse multinational'.