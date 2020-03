Britse soldaat en twee Amerikanen gedood in Irak

Bij een raketaanval op een Iraakse militaire basis bij Bagdad waar Amerikaanse soldaten gelegerd zijn, zijn drie mensen omgekomen. Minstens twaalf anderen raakten gewond.

Er werden woensdagavond 19.35 uur lokale tijd achttien raketten afgevuurd op de militaire basis van Taji, ten noorden van Bagdad. Eerste berichten zeiden dat er geen slachtoffers of schade te melden waren, maar er blijken toch drie doden te betreuren: een Britse soldaat en twee Amerikanen.

De aanval is nog niet opgeëist, maar Washington beschuldigt de pro-Iraanse facties.

Het was de 22ste aanval op Amerikaanse belangen in Irak sinds eind oktober vorig jaar. De raketaanvallen op Amerikaanse soldaten, diplomaten of installaties in Irak kostten eerder een Amerikaan en een Iraakse soldaat het leven.

De spanningen in de regio lopen nog hoger op sinds de Iraanse generaal Qassem Soleimani in januari door de Amerikanen werd gedood na een drone-aanval. Een vergeldingsactie van Iran enkele dagen later op een andere militaire basis met Amerikaanse troepen liet tientallen Amerikaanse soldaten gewond achter.