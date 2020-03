Acht kinderen werden gered van mensenhandelaars, dag later is België hen alweer kwijt

Acht Vietnamese minderjarigen die vorige week in Gentbrugge bevrijd werden uit de handen van een smokkelnetwerk zijn opnieuw spoorloos. Wellicht kwamen ze de dag erna alweer in handen van mensenhandelaars. 'Onaanvaardbaar. Ze hadden in een gespecialiseerd centrum opgevangen moeten worden', zegt Kamerlid Ben Segers (SP.A).

De acht Vietnamese kinderen werden vorige week donderdag aangetroffen in de laadruimte van een vrachtwagen op de snelwegparking. Ze zaten samen met twee volwassenen verstopt tussen een lading autobanden. 'Levensgevaarlijk', oordeelde het Brugse parket. 'Bij een bruuske beweging konden ze geplet worden door schuivende banden.'

Vier smokkelaars werden opgepakt. De Belgische justitie maakte het nieuws ’s anderendaags samen met het Britse National Crime Agency bekend: 'Tien mensenlevens, onder wie acht minderjarigen, zijn nu veiliger dankzij onze samenwerking', zo klonk het.

Maar in werkelijkheid waren de acht op dat moment alweer spoorloos, zo moest justitieminister Koen Geens (CD&V) woensdag in de commissie Justitie bekennen aan Kamerlid Ben Segers (SP.A), die hem erover aan de tand voelde.

Opgesplitst

De groep minderjarigen – de jongste is 15 jaar – werd donderdag opgesplitst en naar twee open observatiecentra van Fedasil overgebracht. Maar daar wandelden ze een dag later allemaal de deur uit. Allicht stapten ze in de auto van de mensenhandelaars, die beloofden hen naar Groot-Brittannië te brengen.

Heidi De Pauw, ceo van Child Focus, reageert ontzet. Uit de cijfers van de organisatie blijkt dat een grote groep Vietnamese minderjarige slachtoffers de afgelopen jaren door ons land gesmokkeld werd. Ze hebben vaak de neiging om zelf opnieuw op de vlucht te slaan.

'De minderjarigen waren beter naar een gespecialiseerde instelling gebracht, die minderjarige slachtoffers van mensenhandel opvangt', zegt Kamerlid Segers. Een van die instellingen is het Waalse Esperanto. De afgelopen drie jaar vingen ze zo’n twintig Vietnamezen op. 'Maar dit keer heeft niemand ons gebeld', zegt directeur Sébastien Biaudelle. Volgens hem zijn de kinderen zo goed als zeker slachtoffer van mensenhandel. 'Ze worden onder druk gezet en moeten werken om de schulden van hun familie in Vietnam af te betalen. Het gaat om uitbuiting. Vaak moeten ze in nagelsalons aan de slag, waar ze aan giftige dampen worden blootgesteld.'

Vertrouwen winnen

Esperanto heeft een methode ontwikkeld om langzaam het vertrouwen van de slachtoffers te winnen. Dat gebeurt op een geheime locatie, om te verhinderen dat mensenhandelaars de jongeren opjagen. Waarom de acht hier niet terechtkwamen? 'Er was nochtans plaats', zegt Biaudelle.

'De acht minderjarigen vielen onder de Dienst Voogdij van Justitie', zegt minister Geens. Volgens Fedasil lag de beslissing bij het parket West-Vlaanderen. 'Als er aanwijzingen zijn van mensenhandel, moet het parket beschermende maatregelen nemen en een gespecialiseerde instelling aanspreken', zegt woordvoerster Mieke Candaele. 'Het is vreemd dat ze bij ons zijn afgezet, dat is niet onze opdracht. We zijn hier zelf ongelukkig over.'

Draaiboek

'Dit is onaanvaardbaar omdat het helaas zo voorspelbaar is', zegt Segers. 'Men had beter voor een kleinschalige opvang in een afgeschermde, beveiligde context gekozen. Er is een draaiboek nodig: als Vietnamese minderjarigen opgepakt worden, moet een alarm afgaan en moet er alles aan gedaan worden om te verhinderen dat ze opnieuw in het criminele netwerk belanden.'