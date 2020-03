Tijdlijn: hoe de coronacrisis de sportwereld besmet

Ook voor de sportwereld worden de gevolgen van het voortwoekerende coronavirus steeds ingrijpender. De gevolgen zijn inmiddels wereldwijd in zowat alle sporten voelbaar. Hier vindt u een chronologisch overzicht sinds begin deze week.

woensdag 11 maart:

---------------------------

- Olympische Spelen: De organisatoren van Tokio 2020 vinden een afgelasting van de Spelen nog steeds ondenkbaar. Maar sommigen houden toch al een kleine slag om de arm. ‘Wat als de Olympische Spelen niet kunnen doorgaan vanwege het coronavirus? “Dan is de Spelen organiseren in 2021 of 2022 de meest haalbare optie’, zegt Haruyuki Takahashi, een van de 25 leden van het uitvoerend comité van Tokio 2020, in een gesprek met de Wall Street Journal.

- Volleybal: De Belgische volleybalcompetitie voorlopig stopgezet. Tot en met 3 april worden er geen matchen gespeeld in de Liga A Heren.

- Basketbal: De Belgische basketbalcompetitie wordt voorlopig stopgezet tot 3 april. Concreet gaat het om speeldag 10, 11 en 12, die gepland waren in de weekends van 14, 21 en 28 maart.

- Voetbal: In de Jupiler Pro League gaan tot nader order de wedstrijden van komend weekend zoals gepland door, met publiek dus.

- Voetbal: De bekerfinale tussen Athletic Bilbao en Real Sociedad, die op 18 april in Sevilla gespeeld moest worden, is uitgesteld

- Voetbal: Premier League: wedstrijd Manchester City versus Arsenal is uitgesteld. Verschillende spelers van Arsenal zijn in quarantaine geplaatst.

- Hockey: De Red Lions en Red Panthers zullen hun wedstrijden in de Pro League tegen Duitsland volgende week donderdag in Mönchengladbach zonder publiek afwerken.

- Voetbal: Europa League: twee wedstrijden uitgesteld: Sevilla-AS Roma (omdat Spanje het vliegtuig met de Roma-spelers niet wil laten landen, red) en Inter Milaan-Getafe (Spaanse ploeg durft niet te reizen naar Milaan, het epicentrum van corona in Italië, red)

- Motorsport: Formule E-race in Jakarta van 6 juni is afgelast. Dat is al de derde race dit seizoen.

- Tennis: Alle tennistoernooien in Spanje zullen achter gesloten deuren plaatsvinden, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

- Handbal: De Final4 dit weekend gaat niet door. Dat hebben de Nederlandse en Belgische handbalfederaties in overleg beslist.

- Zeilen: De Wereldbeker zeilen in Genua, dat van 11 tot 19 april zou plaatsvinden, is afgelast.

- Rugby: De wedstrijd van de vijfde en laatste speeldag in het Rugby Europe Championship tussen Roemenië en België zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

- Gewichtheffen: De Europese kampioenschappen gewichtheffen, voorzien in april, gaan niet door. Het toernooi wordt verplaatst naar juni.

- Formule 1: Twee leden van het Formule 1-team Haas en één van McLaren zitten in quarantaine nadat ze positief testen op de Grote Prijs van Australië in Melbourne.

- Golf: Hero Indian Open (19-22 maart), onderdeel van de Europese tour, is uitgesteld. De Tsjechische Masters (20-23 augustus) zijn afgelast.

- Voetbal: finale van de Franse League Cup, tussen PSG en Lyon op 4 april, is uitgesteld

- Turnen: de Internationale Gymnastic Federatie stelt drie wereldbeker-competities tot juni uit.

- Tennis: De internationale tennisbond ITF stelt Fed-cup finale in Hongarije (14-19 april) uit.

------------------

Dinsdag 10 maart:

------------------

- Voetbal: De Europese voetbalfederatie ontkent voorlopig dat er plannen zijn om het EK wegens het nieuwe coronavirus tot 2021 uit te stellen. ‘Het EK wordt vrijdag 12 juni in Rome afgetrapt. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en hebben voortdurend contact met internationale en lokale autoriteiten.’

- Voetbal: de Italiaanse voetbalbond vreest dat het voetbalseizoen in de Serie A niet afgemaakt zal kunnen worden door de coronacrisis. Er wordt nagedacht over alternatieven: gaande van het organiseren van play-offs, geen kampioen uitroepen, tot het nemen van de huidige stand als eindstand. Wordt vervolgd.

- Voetbal: Champions League-wedstrijd Bayern Munchen-Chelsea op 18 maart wordt gespeeld achter gesloten deuren. Net als Barcelona-Napoli op dezelfde datum

- Voetbal: Europa League-wedstrijd LASK-Manchester United gaat door achter gesloten deuren.

- Voetbal: Alle wedstrijden van de twee hoogste voetbaldivisies in Spanje en Frankrijk gaan de komende twee weken door achter gesloten deuren.

- Voetbal: 5 van de negen wedstrijden dit weekend in de Bundesliga gaan door achter gesloten deuren.

- Voetbal: De Japanse J-league ligt stil tot 3 april. Een verlenging met twee weken.

- Roeien: Twee World Rowing Cups, een Europees Olympisch en een Paralympische regatta - allemaal in Italië tussen 10 april en 10 mei - worden afgelast.

- Tafeltennis: de ITTF World Tour Japan Open, voorzien in april, wordt uitgesteld.

---------------------

Maandag 9 maart:

--------------------

- Sport: alle sportevenementen in Italië zijn afgelast tot 3 april.

- Rugby: alle wedstrijden in het toernooi van de zes naties - Frankrijk-Ierland en Engeland -Italië worden uitgesteld.

- Tennis: Het tennistoernooi van Indian Wells in de VS is afgelast.

- Voetbal: De Roemeense voetbalfederatie laat alle resterende competitiewedstrijden doorgaan achter gesloten deuren.

- Voetbal: De Aziatische WK-kwalificatiewedstrijden voor Qatar - voorzien op 23-31 maart en 1-9 juni worden uitgesteld.

- Voetbal: de Champions League-wedstrijd van PSG-Borussia Dortmund wordt gespeeld achter gesloten deuren.

- Wielrennen: na het afgelasten van de Strade Bianchi, Tirreno Adriatico en Milaan San Remo, beslist de UCI om Parijs-Nice te laten doorgaan zonder publiek langs de weg.

- Snooker: de wedstrijden in de Gibraltar Open gaan door voor een beperkt publiek van maximaal 100 toeschouwers.

- Judo: alle ‘World Tour Judo’- evenementen worden afgelast tot eind april.