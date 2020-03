Als vluchtelingen en migranten tactische schaakstukken worden: drieste nieuwe fase in migratiecrisis aan de Turks-Griekse grens

Op 28 februari riep Turks president Erdogan uit dat de grens tussen Turkije en Griekenland geopend werd. Vluchtelingen en migranten die droomden van Europa, snelden erheen maar botsten op een gesloten Griekse grens.

Langs de Turkse kant wachten nu duizenden mensen op het alsnog opengaan van die grens. Langs de Griekse kant heerst xenofobie en patriottisme en wordt het heft in eigen handen genomen. Journalist Kasper Goethals reisde een hele week aan weerszijden van de Turks-Griekse grens en sprak er met Griekse burgers, vluchtelingen en migranten.

Journalist Kasper Goethals | Host Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Fien Dillen en Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Kasper Goethals en Reuters

