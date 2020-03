Geen bezoek in Vlaamse woonzorgcentra: ‘Blijf uit de buurt van ouderen’

De Vlaamse woon-zorgcentra zullen vanaf morgen tot het einde van de paasvakantie op 19 april de deuren sluiten voor externe bezoekers.

‘De boodschap moet duidelijk zijn: blijf uit de buurt van oudere en verzwakte personen, tenzij er echt geen alternatieven zijn’, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in een persbericht. ‘Die boodschap geldt niet alleen voor woonzorgcentra, maar voor de hele samenleving. Onze gezamenlijke plicht is nu om besmetting bij de meest kwetsbaren te voorkomen.’

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zijn er een aantal uitzonderingen. Externe zorgverstrekkers, stagiair(e)s, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële taken mogen wel nog binnen. Ook de directie en de Coördinerend en Raadgevend Arts mogen bijkomende uitzonderingen toestaan, voor bijvoorbeeld palliatieve patiënten.

De mensen die toch binnen mogen, zullen dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten volgen als het personeel.

Twee van de drie Belgische doden verbleven in een woonzorgcentrum. Het gaat om een 90-jarige vrouw uit Brussel, en een man van 86 jaar die in een rusthuis in Sint-Genesius-Rode overleed. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hebben zich in dat woonzorgcentrum nog andere bewoners gemeld met symptomen van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Drie bewoners testten al een eerste keer positief, er volgt nog een tweede test.

Gisteren liet de Waalse regering al weten dat de Waalse rusthuizen bezoekers zouden weren. Ook in Brussels Gewest zijn alle niet-essentiële bezoeken aan rusthuizen verboden.