Dagen waren zeventig miljoen jaar geleden korter

Een dag was zeventig miljoen jaar geleden een half uur korter. Een jaar telde toen 372 dagen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in samenwerking met de UGent.

Zeventig miljoen jaar geleden draaide de aarde sneller rond zijn as. De dagen waren daardoor een half uur korter, concluderen de onderzoekers.

De wetenschappers onderzochten fossiele schelpen, die snel groeiden en dagelijks groeiringen aanmaakten. Met een laser konden ze de groeiringen ‘nauwkeuriger tellen dan voordien ooit met microscopen mogelijk was’.

Door de dagelijkse groei van de schelp konden de onderzoekers achterhalen dat een jaar toen 372 dagen telde. Omdat de omlooptijd van de aarde rond de zon toen en nu hetzelfde is en een jaar dus even lang duurde als nu, betekende dat meteen dat een jaar meer maar kortere dagen telde.

‘Dat heeft te maken met de wederzijdse aantrekkingskracht van aarde en maan’, zegt Niels de Winter, hoofdauteur van de studie. ‘Die gravitatie zorgde voor een geleidelijke afremming van de aardrotatie rond haar eigen as, in combinatie met een trage verwijdering van de maan ten opzichte van de aarde.’

De onderzoekers willen nog meer schelpen onderzoeken uit ander tijdstippen om te kijken hoe veel dagen er op een jaar toen waren.

Het onderzoek is gepubliceerd in Paleoceanography and Paleoclimatology.