770 kilo cocaïne en 600.000 euro aangetroffen bij Albanese drugsbende in Leuven

In een onderzoek naar een Albanese drugsbende heeft het Leuvense gerecht 770 kilogram cocaïne en 600.000 euro aangetroffen. Dat meldt het Leuvense parket. Bij vijftien huiszoekingen zijn zeven verdachten opgepakt.

Het onderzoek naar de bende ging in het najaar van 2019 van start toen een aantal verdachte aankopen van aceton werden opgemerkt. Aceton is vrij verkrijgbaar, maar wordt gebruikt bij de aanmaak van verschillende soorten synthetische drugs. Het product kan bovendien ook gebruikt worden om cocaïne uit andere materies uit te wassen.

‘Dat is een werkwijze die in het buitenland al gekend was, maar die we in Leuven en België nog niet hadden gezien’, zegt Sarah Callewaert, woordvoerster van het Leuvense parket. ‘In dit geval ging het om aankopen van verdacht grote hoeveelheden aceton, en daarmee bedoelen we hoeveelheden die groter zijn dan wat normaal is bij de productie van legale producten.’

Maanden intensief speurwerk stelde de Leuvense federale gerechtelijke politie in staat om de hele drugsbende in kaart te brengen en dinsdag vielen een honderdtal agenten van verschillende lokale en federale politiediensten binnen op vijftien adressen, onder meer in Zaventem, Brussel, Jette en Ganshoren. De politie kreeg daarbij ook de steun van de douane en van de Civiele Bescherming.

Massale vangst

Bij die huiszoekingen stootte de politie op ongeveer 770 kg cocaïne, 600.000 euro cash geld, 1.210 liter aceton en zes vuurwapens. De straatwaarde van de aangetroffen cocaïne wordt geschat op 20 tot 40 miljoen euro. In vier woningen waren valse wanden gebouwd waarin drugs en cash geld verborgen zaten. Ook vijf wagens werden in beslag genomen en vier van die voertuigen waren ook uitgerust met professionele verborgen ruimtes. Op verschillende locaties trof de politie ook drugslabs aan die gebruikt werden voor de productie van de cocaïne.

In totaal arresteerde de politie zeven verdachten. Drie van hen werden dinsdag al door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, twee anderen ondergingen woensdagvoormiddag hetzelfde lot en de laatste twee verdachten worden woensdagnamiddag voorgeleid.

Foto: Parket Leuven