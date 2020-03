Kragh Andersen te sterk voor De Gendt en Campenaerts in tijdrit Parijs-Nice

Søren Kragh Andersen heeft overtuigend de tijdrit van Parijs-Nice gewonnen. De Deen was zes seconden sneller dan gele trui Maxilian Schachmann. Die vergroot zijn voorsprong op de concurrenten in het klassement. Victor Campenaerts maakte zijn favorietenrol niet waar. In de 15,5 kilometer tegen de klok in en rond Saint-Amand-Montrond moest hij tevreden zijn met een zesde plaats. Thomas De Gendt was de beste Belg op de vierde plaats.

De 26-jarige Duitser Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe) verstevigde in de tijdrit zijn leidersplaats. Hij heeft nu 58 seconden voor op Kragh Andersen en 1:01 op zijn Oostenrijkse teamgenoot Felix Grossschartner. Teuns is op 1:10 zesde, Benoot op 1:11 zevende.

Voor Kragh Andersen, derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, is het de vijfde profzege, de eerste dit seizoen en de tweede in de WorldTour. In 2018 won hij een rit in de Ronde van Zwitserland.

In de vijfde rit leggen de renners donderdag 227 kilometer af tussen Gannat en La Côte-Saint-André. Ondanks een colletje van tweede en drie van derde categorie is de etappe op maat van sprinters gemaakt.

Rituitslag

1 Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 18:51

2 Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe) + 6

3 Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step) +12

4 Thomas De Gendt (Lotto - Soudal) +13

5 Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) +15

6 Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling Team) +17

7 Michael Matthews (Team Sunweb) +18

8 Stefan Küng (Groupama - FDJ) +26

9 Tobias Ludvigsson (Groupama - FDJ) +27

10 Lawson Craddock (EF Pro Cycling) +29