Harvey Weinstein krijgt gevangenisstraf van 23 jaar

Harvey Weinstein heeft van de rechter in New York een gevangenisstraf van 23 jaar gekregen voor de aanranding en de verkrachting van twee vrouwen.

De Amerikaanse filmproducent werd op 24 februari door een jury in New York schuldig bevonden voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen, Jessica Mann en Mimi Haleyi. Weinstein riskeerde een celstraf van minimum 5 jaar en maximum 29 jaar. De straf van de rechter in New York komt dus dicht bij de maximumstraf die Weinstein kon krijgen.

Kort voor de uitspraak werd Weinstein aan het woord gelaten. 'Ik maak me zorgen over dit land', zei hij. 'We gaan nu door een crisis in ons land, die in wezen met mij is begonnen. Ik was het eerste voorbeeld en ondertussen werden al veel mannen beschuldigd van misbruik, iets wat ik denk dat niemand van ons heeft begrepen.' Volgens Weinstein heerst er 'geen juiste sfeer' in de Verenigde Staten. 'Iedereen staat op een soort van zwarte lijst. Ik had geen macht. Miramax was een klein bedrijf. Ik kon niet iedereen zwart maken.'

Weinstein was wel degelijk een machtig man in Hollywood. Om zijn misbruik te verzwijgen, organiseerde hij lastercampagnes, liet hij vrouwen verregaande zwijgcontracten tekenen, en zette hij ook privédetectives in toen journalisten een onderzoek tegen hem begonnen.

Volgens Weinsteins advocate, Donna Rotunno, heeft de filmproducent geen eerlijk proces gekregen. Ze kondigde eerder aan dat Weinstein in beroep zou gaan tegen zijn veroordeling.

Weinstein werd alleen veroordeeld voor de twee minst zware aanklachten. De jury was er niet van overtuigd dat Weinstein een serieverkrachter is – daarvoor riskeerde hij levenslang – en achtte het ook niet bewezen dat hij Mann met geweld verkracht heeft.

Meer dan honderd vrouwen hebben de producer de voorbije twee jaar van seksueel misbruik beschuldigd. The New York Times kwam als eerste met de beschuldigingen tegen Weinstein naar buiten. Het betekende het begin van de #MeToo-beweging. De producent ontkent alle aantijgingen. Weinstein verblijft in een gevangenis in New York. Hij zal zich later ook nog moeten verantwoorden voor een rechter in Los Angeles.