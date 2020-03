Weinstein rancuneus in vrijgegeven e-mails: ‘Jennifer Aniston zou vermoord moeten worden’

Uit vrijgegeven gerechtsdocumenten blijkt dat Harvey Weinstein heeft gezegd dat Jennifer Aniston ‘vermoord zou moeten worden’. Hij zocht ook hulp bij Jeff Bezos en Tim Cook.

Maandag werden gerechtsdocumenten vrijgegeven over Harvey Weinstein, de voor aanranding en verkrachting veroordeelde filmproducer. Het dossier bevat e-mails die een kijk geven op de reactie van Weinstein na de beschuldigingen in oktober 2017. De Amerikaanse krant The New York Times, die het dossier mocht inkijken, concludeert dat Weinstein in zijn poging om de brokken te lijmen overkwam als een ‘egoïstisch persoon zonder schuldgevoel’.

In een e-mail aan zijn woordvoerder schreef Weinstein: ‘Jen Aniston should be killed’. Weinstein had incorrect gehoord dat Jennifer Aniston, bekend van de serie Friends, hem van misbruik had beschuldigd. De woordvoerder van Aniston ontkent nadrukkelijk dat Weinstein haar aangerand heeft.

In een poging om zijn job te redden, nam hij contact op met een groep van rijke mannen, onder wie Ronald Meyer, de vicevoorzitter van NBC Universal, en Tim Cook, de ceo van Apple. Hij benaderde ook miljardair Michael Bloomberg, ex-burgemeester van New York en voormalig Democratisch presidentskandidaat. Stu Loeser, de woordvoerder van Bloomberg, zegt dat hij niet heeft gereageerd op de e-mail.

‘De directie (van Weinstein Company, red.) wil mij ontslaan’ schreef Weinstein in een e-mail. ‘Het enige wat ik vraag is om verlof te nemen voor therapie en mij een tweede kans te geven.’ Ook de slechte relatie met zijn broer, Bob Weinstein, komt boven water. Die noemt Harvey Weinstein een verkrachter die thuishoort in de hel.

Weinstein werd op 24 februari in New York veroordeeld voor aanranding van een voormalige assistente, Mimi Haleyi en de verkrachting van ex-actrice Jessica Mann.

In Californië wacht hem ook nog een proces voor verkrachting en aanranding van twee vrouwen.