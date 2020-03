Deze maatregelen nemen universiteiten en hogescholen tegen het coronavirus

De universiteiten gaan maximaal inzetten op telewerk voor hun personeelsleden en op digitale lesvormen voor hun studenten, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

‘Zowel voor als tijdens het rectorenoverleg (van dinsdagavond, red.) heb ik experten geconsulteerd omdat de stem van de onderzoekers en de wetenschap in dit debat primeert. Ik heb van alle experten vernomen dat de coronaproblematiek zeer ernstig moet worden genomen. Om die reden roept de UGent haar personeelsleden op om maximaal in te zetten op telewerk. Wat de onderwijsactiviteiten betreft zullen we de komende dagen maximaal de omslag maken naar digitale lesvormen’, zegt rector Rik Van de Walle.

Voor evenementen van de universiteit en studentenactiviteiten wordt geval per geval bekeken of ze kunnen doorgaan. ‘Als een activiteit doorgaat, bekijken we welke extra maatregelen eventueel moeten worden genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan’, aldus rector Van de Walle.

Ook de KULeuven vraagt personeelsleden zoveel mogelijk thuis te werken, en vervangt colleges waar mogelijk door vormen van online onderwijs. Andere onderwijsactiviteiten, zoals practica en werkvormen in kleinere groepen, kunnen plaatsvinden als er voldoende fysieke afstand tussen de aanwezigen gegarandeerd kan worden.

Fuiven, cantussen, thema-avonden in fakbars en gelijkaardige activiteiten in besloten ruimtes kunnen voor de KULeuven niet. Grote evenementen moeten rekening houden met de criteria die de overheid oplegt. ‘Onze universiteit neemt haar verantwoordelijkheid en doet er alles aan om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen’, zegt KUL-rector Luc Sels.

Ook de Universiteit Antwerpen gaat maximaal inzetten op online lesgeven en afstandsonderwijs, prioritair voor groepen van meer dan vijftig studenten. Dat is een van de nieuwe maatregelen die de universiteit neemt om de sociale contacten te minimaliseren en zo het risico op besmetting te verkleinen. Aan medewerkers wordt gevraagd zo veel mogelijk van thuis uit te werken en niet-essentiële vergaderingen uit te stellen, te annuleren of virtueel te organiseren.

Er zijn nog geen besmettingen vastgesteld bij leerlingen of personeelsleden van de Hogeschool PXL, maar de school sluit toch preventief de deuren. ‘Misschien zijn we te voorzichtig, we willen echt geen paniek zaaien maar we kunnen ons digitale onderwijs inzetten, dus doen we het ook. Er bestaan geen halve maatregelen’, vindt algemeen directeur Ben Lambrechts.

Vanaf donderdag zullen alle lessen in de komende drie weken online doorgaan. Ook de administratieve diensten zullen maximaal inzetten op thuiswerken.

AP Hogeschool in Antwerpen zal zich beperken tot haar kerntaak, maar de leslokalen worden voorlopig niet gesloten. De mogelijkheid om lessen via de bestaande platformen online en digitaal aan te bieden wordt momenteel actief bekeken. Alle binnen- en buitenlandse excursies worden uitgesteld. De maatregelen gelden minstens tot 30 april, met herziening op 31 maart. De geplande infodag van 14 maart wordt vervangen door een online versie.