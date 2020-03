Steeds meer alarmkreten in Italië wegens overbelasting ziekenhuizen

Door de snelle stijging van het aantal covid-19-patiënten wordt in Italië steeds meer alarm geslagen over de overbelasting van de ziekenhuizen. Politici en artsen laten ernstige waarschuwingen horen. ‘We kunnen zo niet lang meer verdergaan.’

Het aantal bedden op de afdelingen voor intensieve zorg in de zwaar getroffen regio Lombardije is al verhoogd. Maar het gevaar bestaat dat het aantal patiënten binnenkort de capaciteit van de ziekenhuizen overstijgt.

‘We kunnen zo niet lang meer verdergaan’, waarschuwt Antonio Pesenti, de coördinator van de intensieve zorg in de crisisstaf van Lombardije, in de krant Corriere della Sera.

De president van de regio Abruzzen, Marco Marsilio, liet zich woensdag ook in drastische bewoordingen uit. Het aantal zieken in zijn regio ten oosten van Rome, die tot dusver niet in de schijnwerpers stond, stijgt dezer dagen snel.

‘De ziekenhuizen zitten qua opnamecapaciteit al aan hun grenzen, enkele afdelingen moesten gesloten of verkleind worden omdat artsen en verpleegkundigen die steeds in de frontlijn stonden, besmet zijn’, schreef hij op Facebook.

Door de coronavirusgolf zijn in Italië tot dinsdag 631 mensen gestorven. Het totale aantal besmettingen met het sars-CoV-2-virus in het land overschreed deze week de 10.000, het hoogste aantal in een land op China na.

25 miljard euro steun

Premier Giuseppe Conte kondigde woensdag aan dat de Italiaanse regering 25 miljard euro vrijmaakt, enerzijds om de economische gevolgen van de uitbraak in te dijken, maar ook om de gezondheidszorg te versterken.

Een week geleden maakte Italië al 7,5 miljard euro beschikbaar voor steunmaatregelen, maar de regering heeft besloten dat bedrag op te trekken. De concrete details van die noodhulp zullen worden uitgewerkt in een decreet tegen vrijdag.