Jürgen Klopp, de trainer van Liverpool, heeft opnieuw een journalist een veeg uit de pan gegeven na een vraag over het coronavirus. Klopp stelt in de video hierboven dat voetbal ondergeschikt is aan de volksgezondheid en vraagt zich af waarom de journalist helemaal uit Madrid kwam om hem die ene vraag te stellen.

Begin deze maand maakte Klopp zich ook al druk na een vraag over het coronavirus.