Studio 100 schrapt geplande shows in maart, ook De Munt schrapt alles

Nadat lokale besturen zaalevenementen van meer dan duizend personen hadden verboden, pleegden de cultuurhuizen deze voormiddag spoedoverleg. Een voor een kwamen ze met oplossingen aanzetten. De Munt schrapt alles, Studio 100 schrapt alle geplande shows in maart.

Studio 100 liet woensdagmiddag weten dat alle shows van maart geannuleerd worden. Het gaat onder meer over de musical Daens en het spektakel '40-45'. Ook de K3-show in Flanders Expo Gent gaat niet door.

'We zijn helaas genoodzaakt om op korte termijn onze shows uit te stellen', aldus Studio 100-topman Hans Bourlon. 'We hopen uiteraard dat we deze voorstellingen snel opnieuw kunnen inplannen. Op deze manier hopen we de impact voor onze bezoekers en medewerkers tot een minimum te herleiden;'

De Munt

Ook de Muntschouwburg was er woensdag snel uit. ‘We hebben beslist om geen enkel optreden in de grote zaal te laten doorgaan’, zegt Vic Leyten, hoofd communicatie. ‘Die heeft een capaciteit van 1.180 toeschouwers. Er zullen ook geen opvoeringen zijn voor minder dan duizend personen. Kleine lunchconcerten voor honderd mensen gaan wel door.

Het gevolg is dat er acht opvoeringen van de Mozart-Da Pontetrilogie en een recital van Stéphane Degout wegvallen. ‘Die beslissing heeft zware financiële repercussies’, zegt Leyten. ‘Ze slaat een gat van 400.000 euro. Wie al een ticket kocht, kan een compensatie of terugbetaling vragen. De komende dagen zullen we de drie onderdelen van de cyclus capteren, voor lege zaal, en die daarna ter beschikking stellen van het publiek.’

Met zijn beslissing trekt ook De Munt een strengere lijn dan de federale overheid. Die gaf een sterk advies om geen evenementen van meer dan duizend bezoekers te organiseren. ‘We volgen de richtlijn van de federale overheid en de beslissing van onze raad van bestuur’, zegt Leyten. ‘Voorts kijken we naar andere internationale opera’s, zoals Parijs of Wenen, die ook niet in een hoog risicogebied liggen en die eveneens annuleren.’

Creatieve oplossingen

De meeste organisaties houden zich aan de grens van duizend toeschouwers. ‘We doen veel kleinschalige evenementen, maar tot eind maart hebben we ook negen concerten op volle capaciteit van 1.900 mensen’, zegt Tim Torfs, van De Roma. ‘Onder meer optredens van Clouseau, Seasick Steve en De Mens. Met elk van de artiesten zoeken we nu naar creatieve oplossingen. Ofwel stellen we het optreden uit naar een latere datum, zoals het concert van Vive la Fête dat naar eind juni verschuift. Ofwel splitsen we het publiek over twee concerten, zodat we onder de duizend aanwezigen kunnen blijven.’

Viroloog Marc Van Ranst vindt de creatieve oplossingen een lachertje. Hij vindt de beperking tot duizend man niet streng genoeg om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vindt De Roma het niet hypocriet om net onder die grens te duiken? ‘Bij ons filmfestival gisteravond hebben we de verkoop stopgezet om onder de duizend bezoekers te blijven’, zegt Torfs. ‘Verder is die limiet door de overheid opgelegd. Daar houden we ons aan.’

Eenzelfde verhaal bij Jan Van Esbroeck, die de programma’s van het Sportpaleis, de Lotto Arena en de Antwerpse Stadsschouwburg aanstuurt. ‘Tot eind deze maand zouden er 35 evenementen boven de limiet van duizend toeschouwers gaan. Ik ben geen voorstander van annuleren, dus we zullen zo veel mogelijk zoeken naar nieuwe data. Voor de opvoeringen van de musical Mamma Mia, die in de Stadsschouwburg loopt, proberen we onder de duizend toeschouwers te blijven. Dat heeft de overheid voor ons beslist en we houden ons daar aan.’

Spoedberaad

Het Brusselse kunsthuis Bozar heeft in zijn zaal Henry Le Boeuf een capaciteit van 2.144 man. Drie concerten, waaronder dat van Chick Korea vanavond, zijn geannuleerd en worden naar een latere datum verschoven. De grootste concerten deze maand zijn echter van het Klarafestival. Het festival roept vandaag in allerijl zijn raad van bestuur nog bij elkaar om een beslissing te nemen over de zes optredens. Het begint morgen met een concert van Ute Lemper in Flagey.

Terwijl in Italië de grote blockbustertentoonstelling van Rafaël stopgezet wordt, loopt het in Gent voorlopig niet zo’n vaart. ‘De Van Eyck-expo gaat tot nader order gewoon verder’, zegt Bart Ooghe, hoofd communicatie van het Museum voor Schone Kunsten Gent. ‘Er zijn maximaal 900 personen tegelijk in de zalen. We zitten vandaag wel mee in het overleg van de Stad Gent, die een globaal beleid uitwerkt.’

