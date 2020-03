Hoe dodelijk is het covid-19? En hoe kan ik besmetting voorkomen? Alles wat we weten over het nieuwe coronavirus

Er lopen continu nieuwe cijfers en inzichten binnen over het nieuwe coronavirus. Wat weten we al wel en wat nog niet?

Elke dag komen er duizenden nieuwe bevestigde patiënten bij met het nieuwe coronavirus. Op 10 maart stond de teller bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 113.702 gevallen, onder wie 32.778 buiten China. Voor 4.012 mensen is de infectie met het virus dodelijk geweest. Er zijn 239 besmettingen vastgesteld in België.

De ziekte is buiten China al in 109 landen verspreid, maar het probleem is het allergrootst in China zelf. Vandaag is de eerste coronapatiënt in ons land overleden.

Voor de duidelijkheid: het virus kreeg de officiële naam sars-CoV-2 mee. De ziekte die iemand die met het virus besmet is oploopt, heeft een andere naam: die ziekte heet covid-19, wat de afkorting is voor 'corona virus disease 2019'.

1. Wat zijn de symptomen?

De eerste symptomen dat iemand besmet is met het nieuwe virus lijken op die van een griep: koorts, algemene malaise, droge hoest. Die kunnen net als bij griep ernstig ontsporen: longontsteking, ziekenhuisopname, in het ergste geval overlijden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat de kans dat een besmette persoon ernstig ziek wordt op zo’n 20 procent, en zowat 2 procent dat hij zou overlijden. U kunt online het risico op besmetting nagaan via een vragenlijst op www.coronavirustest.be.

Vreest u een besmetting? Ga zeker niet naar de wachtzaal van de huisarts of de spoedafdeling, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts. Die zal de nodige stappen ondernemen en u eventueel doorverwijzen naar een screening. Zo wordt verspreiding van het virus voorkomen.

2. Wat kunt u doen om een besmetting te voorkomen?

Het belangrijkste is om een goede handhygiëne in acht te houden: handenschudden en servies delen zijn uit den boze. Handenwassen is zeer belangrijk.

Een mondmasker heeft weinig zin als u nog niet besmet bent. Het is wel nuttig om de verspreiding van ziektekiemen in de kiem te smoren.

3. Hoe raakt iemand besmet?

Volgens de WHO wordt sars-CoV-2 voornamelijk verspreid bij nauw contact tussen personen, via speeksel en druppeltjes – bijvoorbeeld als een besmette persoon hoest of niest. Afstand houden (1,5 meter) biedt dus bescherming.

Het virus kan ook via oppervlakken (denk aan deurklinken) worden doorgegeven. Waarschijnlijk overleeft het virus enkele uren op oppervlakken. Daarom is het belangrijk om niet in de hand, maar in de mouw of elleboog te hoesten en niezen. Ook een goede handhygiëne is essentieel.



Het virus kan doorgegeven worden door iemand die zelf (nog) geen symptomen heeft (zie hieronder).

4. Zijn mensen besmettelijk als ze (nog) geen symptomen hebben?

Het staat intussen vast dat besmette personen die (nog) geen symptomen hebben, anderen kunnen besmetten. Maar het is onduidelijk hoe groot het risico daarop is: dat kan gaan van enkele procenten tot vijftig procent.

5. Hoe gevaarlijk is het virus?

Dat verschilt van persoon tot persoon. Op basis van bijna 45.000 patiënten die besmet zijn geweest met het nieuwe coronavirus (‘sars-CoV-2’), heeft het Chinese Center for Disease Control de volgende analyse gepubliceerd: de overgrote meerderheid – 81 procent – van de patiënten kent een ‘mild’ verloop van de ziekte.

Bij 14 procent van alle ­patiënten mondt covid-19 uit in een toestand met serieuze ademhalingsproblemen en benauwdheid. Vijf procent van de patiënten wordt ‘kritiek’. Van die patiënten overlijdt de helft.

Het risico op een ernstig verloop is niet gelijk verdeeld. Bij kinderen van negen jaar of jonger waren er in China tot midden februari geen sterfgevallen; over het algemeen zijn er weinig jonge patiëntjes. Kinderen lijken op de een of andere manier beschermd tegen de ziekte.

Ouderen daarentegen hebben een bovengemiddeld groot risico om te overlijden aan ­covid-19. Bij de zeventigers is dat risico acht procent. Bij de tachtigers 15 procent. Bestaande chronische aandoeningen – cardiovasculaire ziektes, diabetes, hoge bloeddruk, kanker – verhogen (in welke leeftijdsgroep dan ook) het risico om aan covid-19 te bezwijken.

Al die statistieken nemen niet weg dat ook een dertiger of veertiger zonder een achter­liggende aandoening brute pech kan hebben.

6. Wat kunnen we doen om risicogroepen te beschermen?

Wie jong en gezond is, is de kans op een ernstig verloop van de infectie beperkt. 70- en 80-plussers lopen wel een groot risico als ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus. We moeten met z’n allen de verspreiding van het virus beperken met het oog op de personen voor wie het virus wél gevaarlijk kan worden.

Het is daarom raadzaam om in de buurt van bejaarden of mensen met een chronische aandoening extra voorzichtig te zijn en intensief contact (kussen, hand geven, …) te vermijden.

7. Hoe sterf je aan het ­nieuwe coronavirus?

Vooral door ademtekort. Infectie met het sars-CoV-2-virus kan immers een dubbele longontsteking veroorzaken. Als de luchtweginfectie erg diep in de longen doordringt, doet ze de longblaasjes zwellen en vollopen met ontstekingsvloeistof. Zo kunnen de longblaasjes niet langer zuurstof afgeven aan het bloed en koolstofdioxide eruit filteren. Dat leidt tot zuurstof­tekort in weefsels en organen. Het hart moet dan harder pompen om het zuurstofarme bloed rond te stuwen en de organen alsnog van voldoende zuurstof te voorzien. Dat houdt het niet oneindig lang vol, waardoor hartschade of hartstilstand op de loer ligt.

Daarnaast kan een zware ­virale longontsteking ook bloedvergiftiging uitlokken, wanneer ziektekiemen en afvalstoffen vanuit de longblaasjes naar het bloed weglekken. Zo’n bloedvergiftiging kan uitmonden in een fatale septische schok, waarbij de bloeddruk wegvalt en de bloedsomloop stilvalt. Ook kan het immuunsysteem bij zijn pogingen om het virus uit te schakelen, de situatie onbedoeld erger maken. Door in overdrive te gaan en een golf van afweerstoffen op de longblaasjes af te sturen, kan het de ontsteking juist aanblazen.

8. Verandert het virus en wordt het dodelijker?

Het aantal besmettingen in Noord-Italië ligt opvallend hoog. Dat doet de vraag rijzen: is het nieuwe coronavirus aan het muteren naar een besmettelijker en/of een ziekmakender variant?

Het antwoord is: ja, het virus verandert. Maar álle virussen muteren, zeker RNA-virussen, waartoe het sars-CoV-2-virus behoort. Maar voorlopig hebben wetenschappers geen aanwijzingen dat het virus zich beter aan het wapenen is zodat het besmettelijker wordt en/of zwaardere ziekteverschijnselen geeft.

9. Is België voorbereid op het nieuwe coronavirus?

In België zijn er 47 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld, wat het totaal op 314 besmettingen brengt. Daarmee zit het land in fase 2. Artsen proberen iedereen in kaart proberen brengen die met de besmette persoon in contact is gekomen. Die mensen kunnen ook getest worden op het virus.

Er zijn noodplannen voorzien als België in fase 3 zou zitten, waarbij het virus wordt overgedragen in het land zelf en het niet meer duidelijk is wie het aan wie doorgeeft.

10. Hoe valt het virus in te dijken?

Om de epidemie de kop in te drukken, moeten patiënten en hun directe contacten zo snel mogelijk opgespoord worden en zo nodig in quarantaine worden geplaatst. Maar dat wordt bemoeilijkt doordat veel mensen niet al te veel last hebben van de ziekte, en dus de ernst van de situatie niet beseffen. Daardoor kunnen ze geneigd zijn zich niet te melden bij een arts. Mogelijk merken ze er zelf helemaal niets van, maar kunnen ze anderen toch besmetten.

11. Is het zinvol om scholen te sluiten?

Bij veel infectieziekten spelen kinderen een cruciale rol. Hun immuunsysteem is nog niet volwassen en kinderen worden sneller ziek dan volwassenen, die al meer weerstand tegen allerlei virussen hebben opgebouwd. Bij de jaarlijkse griep, bijvoorbeeld, zijn kinderen de ‘motor’ van de epidemie. Ze dragen van thuis virussen mee naar school. Daar geven ze die efficiënt door aan elkaar via intens contact (denk aan gesabbel op speelgoed en/of ravotten op de speelplaats). Klasgenoten van een besmet kind kunnen dan thuis hun gezin infecteren. Bij de griep is de invloed van de kinderen op de epidemie zelfs zodanig groot dat het zinvol zou zijn om kinderen een jaarlijkse griepprik te geven om de besmettingsketting te breken. Het aantal griepdoden onder bejaarden zou zo sterk dalen.

Maar sars-CoV-2 is de griep niet. Bij deze uitbraak met het nieuwe coronavirus is er zelfs iets merkwaardigs aan de hand. Uit de gegevens van tienduizenden Chinese covid-19-patiënten blijkt dat kinderen niet tot de risicogroep behoren. Slechts 2 procent van de patiënten is jonger dan 20 jaar. Bij kinderen onder de tien jaar is er nog geen enkele dode.

Een recente Chinese studie stelt dat kinderen zijn net zo vatbaar voor het nieuwe coronavirus als volwassenen. Maar dat is volgens onderzoekers maar de helft van de puzzel. Want kunnen ze de ziekte doorgeven, zelfs als ze geen symptomen vertonen? Dat blijft een vraagteken. Het ziet er enigszins naar uit dat ze dat inderdaad kunnen, zij het minder effectief wanneer ze geen symptomen hebben.

12. Panikeren we niet te veel? Is het niet gewoon een griepje?

Het griepvirus maakt jaarlijks 40.000 dodelijke slachtoffers in de Europese Unie alleen, terwijl er wereldwijd nog ‘maar’ 4.000 mensen zijn gestorven door het nieuwe coronavirus. Toch worden er meer maatregelen getroffen omdat er nog geen vaccin is en er nog niemand immuun is tegen het virus.

Het grote risico bij deze uitbraak is een overbelasting van de gezondheidszorg. Als er te snel te veel patiënten bijkomen, kunnen ziekenhuizen de druk niet meer aan. Dan zou de behandeling van andere patiënten in het gedrang komen.

13. Kan een werknemer iemand verplichten om thuis te blijven?

Een werkgever kan wel vragen om thuis te blijven, maar iemand het recht ontzeggen om naar kantoor te komen, ligt moeilijk. Verlof verplichten kan niet, dat moet altijd in onderling overleg tussen werkgever en werknemer gebeuren. Hetzelfde geldt voor telewerk.

Een werkgever kan u dus niet verplichten om vakantiedagen op te nemen, zelfs al komt u terug van een reis naar een risicobestemming. Er kan wel beslist worden om u vrij te stellen van werk terwijl het loon doorloopt.

Het is wel perfect mogelijk om richtlijnen op de werkvloer mee te geven als preventie. Zo kunnen zakenreizen of vergaderingen geannuleerd worden.

14. Waar zijn er mensen besmet?

De eerste gevallen van het virus zijn opgedoken in het Chinese Wuhan. Het overgrote deel van de mensen dat besmet is, heeft een rechtstreekse connectie met het gebied. Maar door het reizen van besmette personen, is de ziekte ook in andere landen verspreid.

Opvallend is dat er voorlopig in Afrika in verhouding weinig besmettingen zijn vastgesteld. Er wordt wel gevreesd dat er door de gebrekkige controles wel al meer ongedetecteerde gevallen van het virus zijn opgedoken. Er zijn namelijk veel vluchten tussen Afrika en China, en die zijn de voorbije maanden gewoon doorgegaan. De luchtvaartmaatschappijen zijn ook niet van plan die te schrappen. Gevreesd wordt dat als het virus in Afrika doorbreekt, er door de gebrekkige screening daar snel een nieuwe broeihaard kan ontstaan, die ook naar bijvoorbeeld Europa zou kunnen overwaaien.

15. Waarom vallen er zoveel covid-19-doden in Italië?

Nergens anders ter wereld nam het aantal besmettingen en doden procentueel zo snel toe als in Italië. Gisteren stond de teller op 7.375 besmettingen en 366 doden. Vijf procent van het aantal besmette personen in Italië is ondertussen gestorven.

Het land heeft verhoudingsgewijs een zeer vergrijsde bevolking. Dat is allicht een deel van de verklaring. Het gros van de doden is volgens de Italiaanse media ouder dan tachtig jaar. De meesten hadden ook al andere ziektes of lagen al in het ziekenhuis.

Naast de leeftijd van de patiënten wordt steevast gewezen op de aanvankelijk trage reactie. De eerste coronapatiënt, de 38-jarige Mattia, is tot twee keer toe naar huis gestuurd, eerst door zijn huisarts, vervolgens door een eerstehulppost. Gedurende drie weken heeft hij in zijn thuisstad, Codogno, zeker tientallen anderen kunnen besmetten