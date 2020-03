N-VA over Khattabi: 'We buigen niet voor een groen dictaat'

N-VA lanceert een nieuwe online campagne tegen de benoeming van ex-Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi tot rechter bij het Grondwettelijk Hof. Ook Vlaams Belang blijft zich verzetten.

Na een mislukte stemming in januari in de Senaat draagt Ecolo Zakia Khattabi opnieuw voor als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Zonder Khattabi’s benoeming meent Ecolo dat de rechtsstaat in gevaar is, zei covoorzitter Jean-Marc Nollet in een interview dat vandaag in De Standaard verscheen.

Nollet hekelde de anticampagne die de N-VA voerde tegen de benoeming van Khattabi. Met een nieuwe banner slaan de Vlaams-nationalisten nu terug. ‘Groen dictaat?’, leest de boodschap die de partij via Twitter verspreidde.

Hoorzitting

‘Senatoren stemden al tweemaal in eer en geweten tegen de benoeming van een ongeschikte politica tot rechter in het Grondwettelijk Hof’, tweette Karl Vanlouwe, fractieleider in de Senaat voor de N-VA. ‘Dat is geen “gevaar voor de rechtsstaat” maar net het toppunt van democratie. We buigen niet voor een groen dictaat.’

De N-VA zegt wel open te staan voor de hoorzitting van Khattabi, die Ecolo voorstelt. Daarin wil de partij nagaan wat haar juridische kennis is, en of ze het Nederlands voldoende machtig is.

Vlaams Belang

Gisteren reageerde ook Vlaams Belang al op het nieuws. Fractieleider Guy D’haeseleer noemde zich ’verbolgen over dit manoeuvre van Ecolo’ en spreekt ‘zonder meer over arrogantie in het kwadraat en een pure provocatie’.

De stemming staat voorlopig gepland voor 20 maart. De twee Vlaams-nationalistische partijen zullen dus zeker Khattabi niet steunen. De vraag is of alle liberalen en christendemocraten dat wel zullen doen. Indien wel, heeft Khattabi haar tweederdemeerderheid binnen.