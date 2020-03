Joe Biden won gisteren de Democratische voorverkiezingen in de staat Michigan. Op zijn campagne bezocht hij een autofabriek in Detroit. Hij kreeg het er aan de stok met een arbeider die zei dat Biden zijn wapens zou afnemen. In de video hierboven ziet u de verhitte discussie die daarop volgde.

Biden kwam in het verleden al eerder in aanraking met zijn potentiële kiezers. Dat is ook in onderstaande video's te zien.