EU wil noodfonds van 25 miljard euro oprichten voor coronacrisis

De Europese Unie denkt eraan een noodfonds van 25 miljard euro op te richten om de impact van het nieuwe coronavirus op de economie te verzachten. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandagavond aangekondigd.

De Europese Unie en haar lidstaten zijn bereid om alle instrumenten die nodig zijn in te zetten om de impact van het nieuwe coronavirus op de economie te verzachten. Dat zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten dinsdag overeengekomen in een videoconferentie over de epidemie.

Na afloop van de videoconferentie kondigde Von der Leyen aan dat er dra ‘een investeringsfonds’ zal opgericht worden, dat ‘snel 25 miljard euro’ aan investeringsslagkracht zou kunnen bereiken. Het geld zou ten goede moeten komen aan kmo’s, de arbeidsmarkt en meer in het algemeen aan ‘de meest kwetsbare delen van onze economie’.

‘Om dat te realiseren, zal ik deze week aan de lidstaten en het parlement vragen om 7,5 miljard euro aan investeringsliquiditeiten vrij te maken, een som die beschikbaar is in de structuurfondsen en die vervolgens 25 miljard euro kan mobiliseren’, zo verklaarde Von der Leyen.

Tijdens hun videoconferentie waren de regeringsleiders het erover eens dat alle beschikbare instrumenten ingezet moeten kunnen worden om de economie te ondersteunen. Zo verwees Von der Leyen ook naar de mogelijkheden voor staatssteun voor bedrijven in moeilijkheden en flexibiliteit bij de toepassing van de Europese begrotingsregels, die stellen dat de tekorten op de nationale begrotingen niet meer dan 3 procent van het bbp mogen bedragen.

‘Proportionele maatregelen’

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel had de videoconferentie op touw gezet om de violen te stemmen over aanpak van de coronacrisis op Europees niveau. Om de coördinatie en uitwisseling van informatie te versterken, zal de Commissie voortaan dagelijks een videoconferentie houden met de ministers van Binnenlandse Zaken en/of Volksgezondheid.

Om de verspreiding van het virus te beperken, beklemtoonden de regeringsleiders het belang van ‘proportionele maatregelen’ die ‘geen excessieve gevolgen voor onze maatschappijen als geheel hebben’, aldus een mededeling van Michel. Ze betoonden ook hun steun aan het zwaar getroffen Italië.

In Parijs noemde de Franse president Emmanuel Macron de sluiting van de grenzen met Italië zelfs ‘een slechte beslissing’. Oostenrijk legde zware inreisbeperkingen op, en Slovenië sloot zelfs helemaal zijn grens met Italië, dat sinds maandag in een totale lockdown verkeert.

Aandacht was er ten slotte ook voor de aanvoer van medisch materiaal, zoals mondmaskers. De regeringsleiders vragen de Commissie om gemeenschappelijke openbare aanbestedingen te blijven doen. De Commissie gaat ook zelf persoonlijk beschermingsmateriaal aankopen via het civiele beschermingsmechanisme.