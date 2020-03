Trump verzilvert kandidatuur als Republikeinse presidentskandidaat

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zichzelf dinsdag uitgeroepen tot winnaar van de voorverkiezingen bij de Republikeinen in zes staten.

Net zoals bij de Democraten gingen kiezers dinsdag in Idaho, Washington, North Dakota, Michigan, Missouri, en Mississippi stemmen om de Republikeinse presidentskandidaat te verkiezen. Er was weinig weerwerk voor Trump, aangezien er binnen de partij geen ernstige uitdager was. Daarom werden eerdere voorverkiezingen in verschillende staten zelfs afgelast. Trump haalde tot nog toe altijd meer dan 90 procent van de stemmen.

De huidige president heeft al 1.099 gedelegeerden achter zijn naam staan, hij moet er 1.276 halen om officieel als presidentskandidaat aangeduid te worden bij de Republikeinen.

Zijn uitdagers, Bill Weld en Joe Walsh hadden nooit echt een kans om Trump te verslaan. Weld haalde één gedelegeerde binnen, maar heeft nog altijd niet definitief opgegeven. Walsh gooide de handdoek wel al in de ring.

Op Twitter heeft Trump de kiezers in de staten Idaho, Washington, North Dakota, Michigan, Missouri en Mississippi bedankt voor hun steun.

Bij de Democraten zijn de voorverkiezingen intussen uitgedraaid op een tweestrijd tussen oud-vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders. Biden kon de meeste van de zes voorverkiezingen op dinsdag winnen en ligt op kop. In juli beslissen de Democraten wie Trump in november zal uitdagen.