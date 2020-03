Het is hét moment om een huis te kopen

Geld lenen om een huis of appartement te kopen, was volgens Immotheker Fino­theker nog nooit zo goedkoop.

De rentebarometer van Immotheker Finotheker staat op een all time low. De tarieven voor het woonkrediet waren volgens het adviesbureau nooit zo laag. Volgens Alex Geens van de Leuvense vestiging is het mogelijk om 1 procent rente te betalen op een jaarlijks aanpasbare lening over twintig jaar, als het financieringsaandeel in de totale aankoop redelijke proporties heeft. De ­regel is dat men het best minder dan 80 procent leent.

Wie kiest voor een vaste rente op twintig jaar, betaalt vaak 1,25 tot 1,35 procent. Maar bij een zeer laag financieringsaandeel en vanuit een goede onderhandelings­positie zijn zelfs tarieven van 1,13?procent denkbaar.

Dieptepunt bereikt

In het laatste kwartaal van 2019 steeg de rente voor een lening met vast tarief over twintig jaar nog lichtjes. De laatste weken was er sprake van een flinke daling. Het laatste kwartaal van 2019 was een uitzonderlijke periode: er kwam een stormloop op woonkredieten door de afschaffing van de woonbonus.

Anderzijds is de marktrente nog blijven dalen. Door de on­zekerheid rond de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus daalde de Belgische staatsrente. Eergisteren bereikte de tienjaarsrente een dieptepunt, gisteren was er een licht herstel. Toch staat de tienjaarsrente nog meer dan 25 punten negatief.

Zo’n 40 procent van de klanten bij de Immotheker Finotheker kiest voor een vaste rente. De 60?procent die een aanpasbare rente wil, kan kiezen tussen heel wat formules. Sommige leningen zijn al na één jaar aanpasbaar, ­andere zijn een langere periode ­tariefvast.

Een variabele rente kan maximaal verdubbelen. Wie vandaag start op 1 procent, kan dus maximaal op 2 procent uitkomen. Tot in 2017 was het nog courant om 2?procent te betalen voor een ­lening met vaste rente over twintig jaar. ‘Ik zit al 25 jaar in het vak en ik ben nog nooit iemand tegengekomen die spijt had dat hij voor een variabele rente had gekozen’, zegt Geens. Dat komt omdat de rente de afgelopen decennia meestal daalde. De rente staat ook al langer lager dan verwacht. Er wordt vanuit gegaan dat de Europese Centrale Bank donderdag maatregelen bekendmaakt om de economie te stutten. Sommigen verwachten dat de depositorente van de ECB, die nu al 50 basispunten negatief is, nog iets negatiever wordt.

Lager dan de inflatie

Volgens Belfius is het weinig waarschijnlijk dat een verdere ­daling van de rentecurve volledig aan de klant doorgegeven wordt. ‘Ook de operationele en de risicokosten moeten vergoed worden’, zegt woordvoerster Ulrike Pommee. Als het nieuwe coronavirus de economie slagen toebrengt en mensen hun baan verliezen, dan groeit het risico op wanbetalers.

De aanpassing van de variabele rente gebeurt op basis van een ­referte-index die maandelijks ­berekend wordt door de Nationale Bank. De banken hanteren niet ­altijd de meest recente referte­index. In een dalende marktrente speelt dat in het voordeel van de klant. De (oude) index op het ­tariefblad van de banken is doorgaans iets hoger dan de recentste index. Dat betekent dat de rente al iets mag stijgen voor de teller echt begint te lopen. ‘Op basis van wat ik nu zie, praten we eigenlijk maar over één tot twee basispunten voordeel voor de klant’, zegt Geens.

Wie leent tegen een rente van 1?procent, betaalt de bank minder dan de inflatie. Die kwam afgelopen jaar uit op 1,20 procent. In België stijgen de lonen met de ­inflatie.