Biden wint in Michigan, Missouri en Mississippi op ‘Big Tuesday’

Joe Biden herhaalt zijn overwinning van Super Tuesday op Big Tuesday, de dag waarop zes staten tegelijkertijd hun presidentskandidaat kiezen. Biden won in drie staten, Sanders staat er goed voor in North Dakota.

De Amerikanen trokken dinsdag in Mississippi, Missouri, Michigan, North Dakota, Idaho en Washington naar de stembus.

Voormalig vicepresident onder Barack Obama, Joe Biden, haalde het bij de voorverkiezing van de Democraten in de staten Michigan, Missouri en Mississippi.

Michigan is een belangrijke staat voor de Democraten omdat er 125 gedelegeerden worden verdeeld. Sanders (78) zorgde vier jaar geleden voor een verrassing door Hillary Clinton te verslaan tijdens de voorverkiezing in de staat waarin Detroit ligt. Bij de presidentsverkiezingen in 2016 verloor Clinton in Michigan nipt van Donald Trump.

Sanders in North Dakota

Senator Bernie Sanders is goed op weg om de Democratische voorverkiezingen in North Dakota, een Amerikaanse staat aan de grens met Canada, te winnen. Dat blijkt uit prognoses van Amerikaanse media. North Dakota is de minst belangrijke van de zes staten, omdat er slechts veertien gedelegeerden worden verdeeld.

Alexandria Ocasio-Cortez liet in oktober weten Sanders te steunen. ‘Het is een moeilijke avond’, vindt ze.

Uit een telling van de New York Times blijkt dat Biden al 783 gedelegeerden achter zich heeft, tegenover de 628 van Sanders. Een kandidaat wint de nominatie als hij 1.991 gedelegeerden achter zijn naam kan schrijven. Wiskundig is het nog mogelijk dat Sanders wint, maar het wordt moeilijk om Biden in te halen.

Biden verzoent

Biden reikte Sanders en zijn supporters de hand. ‘Ik wil Bernie Sanders en zijn supporters bedanken voor hun onvermoeibare energie en passie. We hebben hetzelfde doel en samen zullen we Donald Trump verslaan’, zei hij in een toespraak in Philadelphia. ‘We gaan deze natie verzoenen.’

Het is nog wachten op de resultaten van de verkiezingen in Idaho en Washington.