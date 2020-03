Corona-besmetting in Melbourne: GP van Australië in gevaar?

In Melbourne, in een hotel vlakbij het circuit waar zondag de GP van Australië moet doorgaan, is een besmetting van het coronavirus vastgesteld. Daarmee komt de openingsrace van 2020 misschien wel op losse schroeven te staan.

Drie dagen voor de vrije trainingen beginnen in Albert Park voor de GP van Australië heerst er vooral onzekerheid of de race al dan niet zal doorgaan als gevolg van een corona-geval vlakbij het circuit.

Hoewel er in de provincie Victoria, waartoe Melbourne behoort, nog geen grote evenementen geannuleerd werden lijkt het niet ondenkbaar dat er zich nu maatregelen gaan opdringen.

De Eerste Minister van Victoria, Daniel Andrews, vertelt in de ‘Herald Sun’ dat er naar alle waarschijnlijkheid extra maatregelen zullen komen in een poging om het virus in te dijken maar tot nader order gaat de GP van Australië gewoon door.

"We annuleren de Grand Prix of zelfs de voetbalwedstrijden van volgende week niet. De tijd is nog niet gekomen om af te zeggen. Die tijd zal zeker komen en dan moeten we het publiek dat eerlijk vertellen," aldus Andrews.

Op die manier groeit de onzekerheid in het Formule 1-circus want het bewuste hotel “The Albert Park” bevindt zich in het gelijknamige park vlakbij het park waar de GP van Australië sinds 1996 doorgaat.

Het gaat om een zeventigjarige Australiër die recent was teruggekeerd uit Singapore en daarvoor ook door Egypte, Jordanië en Israël had gereisd. De man woonde op zondag nog een evenement bij in het hotel, dat nota bene na een grondige renovatie terug zou openen.

Die heropening wordt door de positieve test nu uitgesteld want het personeel moet nu twee weken in quarantaine.

Van de kant van de Australian Grand Prix Corporation (AGPC) zijn er nog geen signalen dat het raceweekend mogelijk wordt afgelast of achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

Op de officiële website van de AGPC is nog steeds slechts een onopvallend bericht te lezen dat er strengere hygiënenormen in acht moeten worden genomen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: