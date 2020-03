Deelstep minder duurzaam dan auto

De ‘groene’ deelsteps in Brussel zijn (voorlopig) ver­vuilender dan de alternatieven. ‘De levensduur van de steps moet worden verlengd.’

Elektrische deelsteps komen in het kanaal terecht of worden beschadigd door het slechte wegdek. Het gevolg is dat de levensduur van deelsteps in Brussel te kort is om een waardig alternatief te vormen voor het openbaar vervoer of zelfs de wagen. Dat blijkt uit een studie van de Brusselse universiteit ULB.

‘Een elektrische deelstep stoot volgens onze berekeningen 131 gram CO2-equivalent uit per kilometer. Bij de wagen is dat zo’n 110 gram CO2-equivalent’, zegt onderzoeker Hélie Moreau. ‘Het is belangrijk dat mensen inzien dat niet alleen het vervoersmiddel telt, maar dat ook de levensduur belangrijk is.’

Niet het gebruik, maar het maken van deelsteps is vervuilend. De hoge uitstoot is voor 80 procent het gevolg van de productie in China. ‘Van het aluminium frame tot de batterij: de productie van onderdelen stoot veel C02 uit. Om een duurzaam alternatief te worden, moet de levensduur van de step verlengd worden’, zegt Moreau. Een step wordt gemiddeld slechts 7,5 maanden gebruikt. ‘Dat moet minstens 9,5 maanden worden.’

‘De kritiek op de vervuilende aspecten wordt al sinds het ­begin geformuleerd, maar de ­situatie is verbeterd’, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. ‘Wij willen de step een kans geven om zich te ontwikkelen.’

De stad Brussel is bezig met de installatie van parkeerzones voor deelsteps. ‘Zodat ze niet meer her en der verspreid liggen’, zegt de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

De deelsteps zijn volgens ­bedrijven als Lime en Dott al een pak robuuster geworden. Ze worden ook geregeld opgelapt en de bedrijven proberen het ophaalsysteem te verbeteren. ‘Er is zeker verbetering op komst’, bevestigt Moreau. ‘We zien ook dat nieuwe modellen langer meegaan, maar volgens ons ­onderzoek moet een deelstep vijf jaar gebruikt worden om de elektrische fiets te benaderen