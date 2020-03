Ivan Garcia Cortina wint in Parijs-Nice, Sam Bennett komt zwaar ten val

Ivan Garcia Cortina heeft de derde rit in Parijs-Nice gewonnen. De Spanjaard van Bahrain–McLaren haalde het na een lange, saaie etappe in een ontregelde massasprint op een lastige aankomst van Peter Sagan en Andrea Pasqualon. Deceuninck-Quick Step-sprinter Sam Bennett kwam zwaar ten val. Maximilian Schachmann blijft leider.

Na de spectaculaire waaieretappe van maandag hadden de renners er dinsdag niet al te veel zin meer in. Het weer zat nochtans mee om ondernemende renners in de kaart te spelen: regen en veel wind vergezelden het peloton tijdens de 214 kilometer tussen Châlette-sur-Loing en La Châtre. Maar enkel onze landgenoot Tom Devriendt (Circus - Wanty-Gobert) voelde er iets voor om op avontuur te trekken. De 28-jarige West-Vlaming ging er na vier kilometer van door en zou pas in de laatste dertig kilometer bijgehaald worden door het peloton. Devriendt bezorgde zijn sponsors veel promotie, maar de neutrale koersliefhebber bleef op zijn honger zitten.

Het peloton hield er een slakkengangetje op na tot diep in de finale, toen de sprintersploegen toch tempo begonnen maken. In de nervositeit richting de massasprint kwamen onder meer Bryan Cocquard en Niki Terpstra ten val. En ook in de laatste, hellende rechte lijn bleven de renners niet recht. Hugo Hofstetter haakte in het wiel van Caleb Ewan, Sam Bennett kon de twee niet ontwijken en was er het ergst aan toe. De Ierse sprinter van Deceuninck- Quick Step tastte met een grimas naar de pols.

De Spanjaard Ivan Garcia Cortina (Bahrain - McLaren) ging vanop de kop de sprint aan, Peter Sagan geraakte niet verder dan het achterwiel van de beresterke Spanjaard. Andrea Pasqualon mocht mee als derde op het podium.

'Het is fantastisch dat ik een etappe in Parijs-Nice win', reageerde Cortina meteen na de finish. 'Ik vond mijn plaats goed in de sprint en ging vol door. Ik ben een klassiek renner en het was een zware koers. Ik denk dat iedereen hard heeft afgezien. Ik kan wel tegen een spatje regen maar ik ga ervan uit dat de rest nog meer heeft afgezien.'

In het klassement veranderde er uiteraard niets. Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) gaat woensdag met een voorsprong van 15 seconden op eerste achtervolger Nizzolo en 21 seconden voorsprong op Stuyven naar de individuele tijdrit. 'Het was de hele race moeilijk om mijn positie voorin te behouden', zei Schachmann. 'De laatste acht kilometer waren er een aantal valpartijen, ik hoop dat er niemand zwaar geblesseerd is.' De Duitser heeft geen schrik voor de tijdrit. 'In het verleden toonde ik me al in tijdritten, ik ga natuurlijk proberen om morgen te winnen. Maar daarna zijn er nog twee bergritten.'

RITUITSLAG

1. Ivan Garcia Cortina (Spa/TBM)

2. Peter Sagan (Slk/BOH) op 0:00

3. Andrea Pasqualon (Ita/CWG) 0:00

4. Cees Bol (Ned/SUN) 0:00

5. Nacer Bouhanni (Fra/ARK) 0:00

6. Rudy Barbier (Fra/ISN) 0:00

7. Anthony Turgis (Fra/TDE) 0:00

8. Giacomo Nizzolo (Ita/NTT) 0:00

9. Mads Wurtz (Den/ISN) 0:00

10. Oliver Naesen (Bel/ALM) 0:00

STAND

1. Maximilian Schachmann (Dui/BOH)

2. Giacomo Nizzolo (Ita/NTT) op 0:13

3. Jasper Stuyven (Bel/TFS) 0:24

4. Mads Wurtz (Den/ISN) 0:25

5. Sergio Higuita (Col/EF1) 0:26

6. Nils Politt (Dui/ISN) 0:28

7. Krists Neilands (Let/ISN) 0:28

8. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 0:31

9. Vincenzo Nibali (Ita/TFS) 0:31

10. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:36