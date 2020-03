Concerten met meer dan 1.000 mensen verboden in Brussel

De concerten waar meer dan 1.000 mensen op aanwezig zullen zijn, worden vanaf morgen, woensdag 11 maart, verboden in Brussel. Dat heeft minister-president Rudi Vervoort (PS) bekendgemaakt op een persconferentie. Het verbod geldt tot 31 maart. Antwerpen wacht nog af.

De beslissing is het gevolg van het advies van de federale regering om indoorevenementen waar meer dan 1.000 mensen aanwezig zijn af te gelasten. Dat moet de verspreiding van het nieuwe coronavirus afremmen.

Concertzalen zoals de Ancienne Belgique, het Koninklijk Circus of Vorst Nationaal zullen concerten die het aantal van 1.000 personen overstijgen, moeten annuleren. Wat er met de betaalde tickets van de muziekliefhebbers zal gebeuren, hangt van de concertorganisatoren af. Hetzelfde verbod zal ook gelden voor andere indoorevenementen, zoals sportwedstrijden of vakbeurzen, met meer dan 1.000 bezoekers

‘Het objectief is om met deze maatregelen het aantal infecties af te vlakken. Zo zorgen we dat we het werk van de eerste- en tweedelijnszorg verzachten’, zegt Vervoort.

De Vooruit in Gent heeft een originele oplossing gevonden. Die zaal, waar 1.100 mensen terecht kunnen, laat voorlopig ‘slechts’ 950 mensen binnen.

Volgens Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is de capaciteit beperken in principe een oplossing. Dat zei ze op Radio 1. ‘Duizend is het moment dat er veel virussen worden doorgegeven. Dat is wetenschappelijk onderbouwd. Hoe lager het aantal, hoe minder de verspreiding van het virus is. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

Antwerpen

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) stelt in een reactie dat hij geen evenementen kan verbieden op basis van louter een advies. De Wever zegt nu verder overleg tussen provinciegouverneur Cathy Berx en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) af te wachten.

De Wever: ‘Ik wacht het resultaat daarvan af, maar heb hen beiden wel mijn standpunt meegegeven dat ik in Antwerpen enkel evenementen kan verbieden op basis van een duidelijke en objectieve richtlijn die opgelegd wordt vanuit de federale overheid, en niet op basis van een advies. Als er zo’n richtlijn komt, dan zou er toch ook een schadefonds moeten komen om een economisch bloedbad in de sector en bij de vele onderaannemers te vermijden.’

De Antwerpse concertzaal De Roma laat alvast weten dat alle activiteiten daar voorlopig nog zoals gepland doorgaan.