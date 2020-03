Van een maximumprijs voor ontsmettingsmiddel tot vrijwillige quarantaine: deze maatregelen hebben de overige Europese landen getroffen

België gaat voorlopig niet in lockdown, al ziet premier Sophie Wilmès indoor evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers liever geannuleerd. In andere West-Europese landen zijn wel al meer dwingende maatregelen getroffen. Een overzicht van de meest opmerkelijke maatregelen.

Groot-Brittannië

De Britse overheid raad voor sommige reizigers aan om in zelfisolement te gaan, ook al hebben ze geen symptomen van de ziekte. Het gaat om mensen die de voorbije twee weken in Italië, de Chinese provincie Hubei, of in de drie meest getroffen provincies in Zuid-Korea zijn geweest. Dat geldt ook voor reizigers die zich wel ziek voelen en de voorbije twee weken in een van deze plaatsen zijn geweest: de rest van China en Zuid-Korea, Cambodja, Hong Kong, Jampan, Laos, Macau, Maleisë, Myanmar, Singapore, Taiwan, Thailand of Vietnam.

Ierland

Een tegenvaller voor de feestvierders: festiviteiten voor Saint-Patrick’s day, het bekendste volksfeest van het land, worden afgeblazen. Vooral in Dublin zal dat voelbaar zijn. Elk jaar komen daar normaal gezien zo’n half miljoen mensen naar de optocht.

Frankrijk

De maatregel van de Belgische regering om bijeenkomsten van minstens 1.000 mensen af te blazen, geldt al enkele dagen in Frankrijk. Wie uit een regio komt waar het virus wijdverspreid is, doet er goed aan uit de buurt van zwakkere mensen te blijven, klinkt het. Zo liet president Macron weten dat het beter is voorlopig geen familie te bezoeken in rusthuizen, al deed hij die mededeling zelf bij een bezoek aan een zorginstelling.

Een meer unieke maatregel is het opleggen van een maximumprijs voor ontsmettingsmiddel. Blijkbaar maken sommigen van de epidemie gebruik om woekerwinsten te maken. Daarom is er een duidelijke maximumprijs vastgelegd. Fransen mogen niet meer betalen van 3 euro per 100 milliliter, of 2 euro voor een klein flesje van 40 milliliter.

Nederland

De Nederlandse overheid wil een gedragswijziging bij de burgers. Onze noorderburen krijgen de opdracht om extra op de hygiëne te letten, en momenteel even geen handen te schudden.

Italië

Geen enkel land moet voorlopig zo ver gaan als Italië, waar het hele openbare leven de facto stil ligt door de totale lockdown die de overheid heeft aangekondigd.

Oostenrijk

De Oostenrijkse regering mikt in de eerste plaats op mensen die uit Italië komen. Voor hen gaat de grens dicht. Alleen wie een doktersverklaring heeft wordt nog toegelaten. Trein- en vluchtverkeer is ingeperkt. Daarnaast is er ook een beperking voor evenementen: indoorevenementen met meer dan 100 aanwezigen zullen niet doorgaan. Scholen en universiteiten gaan er vanaf maandag dicht.

Spanje

De impact verschilt sterk van regio tot regio. Maar in sommige gebieden blijven de scholen nu al enige tijd dicht

Duitsland

Net als in veel andere landen klinkt hier de roep om zoveel mogelijk van thuis te werken. Maar anders dan in België roept Duitsland op om voor de verplaatsingen die wel nodig zijn zo weinig mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn ziet mensen liever stappen of fietsen.