TV-tips voor wie ‘in zijn kot blijft’

Een nieuw seizoen van Suspects, Meer vrouw op straat of Dwarse denkers. Dit zijn onze tv-tips.

1. SUSPECTS

Eén 23.05-23.55 uur

Na vier seizoenen Suspects wilde actrice Fay Ripley in 2016 opnieuw aan de slag bij de reboot van Cold feet, voor de makers reden genoeg om haar personage Martha Bellamy in de eerste aflevering van het vijfde seizoen te laten vermoorden. Haar collega Jack Weston mag de zaak onderzoeken.

2. MEER VROUW OP STRAAT

Canvas 21.20-22.10 uur

Het was zondag Vrouwendag, voor Canvas reden genoeg om vanavond de tweede aflevering van Meer vrouw op straat uit te zenden. Met onder meer het markante verhaal van de transgenderwielrenner Elvire De Bruyn.

3. DWARSE DENKERS

NPO 2 22.40-23.10 uur

Het is Boekenweek, voor Özcan Akyol reden genoeg om elke avond te praten met ‘rebelse’ auteurs, over de dwarsdenkers die hen inspireren. Vanavond is dat Herman Brusselmans, die het onder meer zal hebben over Jan Cremer.

4. THE GAME

Caz, 20.40 uur

Thriller met Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger en James Rebhorn.

Nicholas Van Orton, een schatrijke zakenman uit San Francisco, kan zich alles permitteren waar hij zijn zinnen op zet, maar dat betekent niet dat hij veel plezier beleeft aan zijn fortuin.

5. Terzake

Canvas, 20.00 uur

De volledige uitzending staat in het teken van corona, met een stand van zaken over de lockdown in Italië. In de studio zit onder meer Marc Van Ranst.

6. De afspraak

Canvas, 20.30 uur

Marathonloper Bashir Abdi heeft het over zijn olympische ambities, Herman Van Goethem over de Kazerne Dossin en minister van Media Benjamin Dalle gaat in debat met columniste Mia Doornaert over de vraag of de jeugd te politiek correct is.

7. Vandaag

Eén, 21.55 uur

Schrijver Paul Baeten heeft het over Italië en de lockdown. Koen en Kris Wauters (Clouseau dus) praten over hun nieuwe videoclip en met Tim Verheyden en Stien Edlund gaat het over de sociale media-app TikTok en de gevaren die daaraan verbonden zijn.