Kucam wordt vrijgelaten onder voorwaarden

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft dinsdag beslist om Melikan Kucam vrij te laten onder voorwaarden. Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid wordt verdacht van gesjoemel met humanitaire visa.

De KI bevestigt daarmee een eerdere beslissing van de raadkamer, waartegen het parket beroep had aangetekend. Kucam is de hoofdverdachte in een onderzoek naar onregelmatigheden bij de toekenning van humanitaire visa en stond sinds oktober vorig jaar onder elektronisch toezicht.

Door de beslissing van de KI wordt Kucam nu van zijn enkelband verlost. Hij moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo mag hij geen contact hebben met andere personen die in het strafdossier vermeld worden, buiten zijn gezin.

Kucam krijgt ook het verbod om nog als tussenpersoon op te treden inzake vreemdelingenrecht. Hij mag niet naar het buitenland gaan en moet een vaste verblijfplaats hebben.