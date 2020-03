Regering raadt indoorevenementen met minstens 1.000 mensen af

Organisatoren van evenementen die binnen plaatsvinden, en waar minstens 1.000 mensen aanwezig zijn, kunnen het evenement het best uitstellen. Dat raadt de regering aan. De nieuwe maatregelen moeten de verspreiding van het nieuwe coronavirus vertragen.

Het gaat niet om een algemeen verbod, benadrukte premier Sophie Wilmès op een persconferentie waar de regeringen in ons land nieuwe maatregelen hebben aangekondigd. Maar om de verspreiding van het virus te stoppen, is het beter zulke evenementen te annuleren. Het voorstel geldt niet voor bijeenkomsten in de openlucht. Of er een verplichte afgelasting aan de orde is, moeten de betrokken burgemeesters bekijken.

Onderwijs en werk

Voor het onderwijs verandert er voorlopig niets. ‘We raden niet aan om scholen te sluiten, ook niet als er een aantal gevallen van besmetting is.’ Ze wijst er wel op dat dit de juiste maatregel is voor de huidige situatie. Mogelijk verandert dat in de toekomst. Meerdaagse schooluitstappen naar het buitenland vindt de premier echter geen goed idee. ‘Je weet niet hoe de situatie in een bepaalde regio evolueert, je kunt je daar dan ook moeilijk op voorbereiden’, klinkt het.

Voor bedrijven adviseert de premier om werknemers aan te moedigen van thuis te werken, om zo besmetting te voorkomen. Wie glijdende werkuren heeft, krijgt ook het advies daar gebruik van te maken. Op die manier zitten er minder mensen samengepakt in de treinen en bussen. ‘Er is geen probleem om het openbaar vervoer te gebruiken, maar we weten dat er als er meer flexibiliteit is, het virus zich trager verspreidt.’

Het geven van handen en kussen als begroeting laten we voorlopig ook het best achterwege. ‘Ook al botst dat met onze gewoonten’, zegt Wilmès daarover.

Verspreiding vertragen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) benadrukte dat de maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus te vertragen. ‘Onze curve blijft stijgen, maar we zitten nog niet aan de top ervan. Het is volgens wetenschappers nu het moment om nieuwe maatregelen te nemen om onze curve platter maken. We moeten vermijden dat op een te korte tijd te veel mensen ziek worden. Dat zou een enorme druk op de ziekenhuizen en het zorgpersoneel leggen, en dat zou een goede zorg bemoeilijken. Langer wachten is geen optie.’

De maatregelen blijven volgens De Block zeker tot eind deze maand gelden. Ze worden ook regelmatig geëvalueerd. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gaat vanavond samenzitten met de provinciegouverneurs om de maatregelen te bespreken. Zij zullen ze samen met de burgemeesters op het terrein moeten afdwingen. De Crem benadrukte dat manifestaties in de buitenlucht, zoals sportevenementen, kunnen doorgaan.