Ecolo draagt opnieuw Khattabi voor als rechter bij het Grondwettelijk Hof

Ecolo houdt voet bij stuk. De partij draag opnieuw Zakia Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Vorige keer werd haar kandidatuur nochtans niet aanvaard.

Het was ongezien hoe Zakia Khattabi op 10 januari geen tweederdemeerderheid achter zich kreeg in de Senaat voor haar voordracht als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Finaal kwam ze twee stemmen tekort. Eerder, in december, was de stemming al eens verdaagd omdat er onvoldoende steun was.

Het Grondwettelijk Hof is belangrijk. Het gaat na of (nieuwe) wetgeving de grondwet ­respecteert en buigt zich vaak over maatschappelijk gevoelige thema’s. Het bestaat uit zes ervaren ­topjuristen en zes oud-politici, verdeeld in twee taalgroepen met elk een voorzitter. De zitjes worden verdeeld over de partijen. Ecolo is nu aan de beurt.

Vlaams Belang en de N-VA zijn tegen de benoeming van Khattabi en verwijten haar een linkse activiste te zijn. Maar ook Open VLD en de MR steunden haar aanvankelijk niet, onder meer omdat Khattabi geen rechtendiploma heeft. Verschillende liberalen stemden ook op 10 januari tegen.

Derde keer, goede keer?

Derde keer, goede keer, lijken ze bij Ecolo te denken. Dat is opvallend, zeker na het pleidooi van André Alen, de Nederlandstalige voorzitter van het Hof, dat ook een gewezen parlementslid ten minste licentiaat of master in de rechten dient te zijn om te zetelen. Alen wil ook meer parlementaire ervaring én hoorzittingen. Maar François Daoût, de Franstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof, zit op de andere lijn. Hij vindt dat ook niet-juristen moeten kunnen afgevaardigd worden voor de 'politieke zitjes'.

Ecolo volgt nu die redenering. Al op 10 januari waren er tekenen dat de partij toch aan Khattabi zou vasthouden. ‘Ze blijft voor ons de geschikte persoon voor dit mandaat’, zei Hélène Ryckmans, fractieleidster van Ecolo, toen.

Fake news

De partij voelt zich het slachtoffer van een politieke karaktermoord. Het zat Ecolo vooral hoog dat volgens hen de kandidatuur van Khattabi op basis van ‘fake news’ gekelderd is. De N-VA voerde eind vorig jaar op Twitter een campagne tegen haar met de slogan: ‘Stop Khattabi. Geen activiste die juridische beslissingen tegenwerkt in het Grondwettelijk Hof.’ De slogan verwees naar een incident in 2013, toen Khattabi toevallig op dezelfde vlucht zat als een Tunesiër die illegaal in ons land verbleef en gedwongen gerepatrieerd werd. De uitzetting ging finaal niet door, nadat onder meer Khattabi zich gemoeid had. N-VA-voorzitter Bart De Wever noemde Khattabi op Twitter ‘iemand die de uitzetting van een illegaal fysiek verhinderde’. Maar het verslag van de politie-inspectie (AIG) over het incident spreekt dat tegen. Het rapport concludeert dat de repatriëring uitgesteld werd wegens verzet door de man zelf en enkele passagiers, maar niet Khattabi.