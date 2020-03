Beurzen kijken uit naar Trump

De aandelenbeurzen proberen vandaag recht te klauteren na de uppercut op maandag. Met de Belgische als een van de grootste stijgers in Europa. Beleggers putten moed uit berichten die vanuit de VS overwaaien.

Nadat de voorbije nacht de beurzen in Azië lichtjes zijn gestegen doen ook in Europa de aandelenbeurzen het heel wat beter dan gisteren. Zowat overal gaan de aandelen vooruit. Rusland is de grote uitzondering. Door een feestdag konden daar gisteren geen aandelen worden verhandeld. De schrik voor het coronavirus en de vrije val van de olieprijs eisen daar met een dag vertraging hun tol. De Russische beurs staat al heel de dag in het verlies.

In de rest van Europa staan de beurzen tussen 2 en 3 procent hoger dan bij het slot op maandag. De Belgische beurs is al heel de dag een van de uitblinkers. Al heeft het een deel van de vroege winst van 4 procent zien wegsmelten.

Het volstaat geenszins om het zware verlies van maandag uit te gommen. De sterindex Bel 20 -een korf van de grootste beursgenoteerde bedrijven in ons land- daalde toen met 7,6 procent. De neergang is overigens al een tijdje aan de gang. De Bel 20 heeft op amper 3,5 week tijd veel terrein moeten prijsgeven. Op 21 februari noteerde de Belgische beursbarometer nog boven de 4.000 punten. Vanmorgen is dat 3.300 punten.

Dat de aandelenkoersen vandaag toch een deeltje van de Corona-verliezen goedmaken is vooral gebaseerd op de hoop dat de Amerikaanse overheid maatregelen gaat nemen om de impact van het coronavirus op de economie te temperen. Het heeft veel weg van hangen tussen hoop en vrees.

De beleggers kijken alvast uit naar een toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump die voor vandaag is geprogrammeerd. Trump meldde gisteren al dat zijn regering zich buigt over maatregelen om belastingen op de lonen te verlagen. Hij stelde belangrijke economische aankondigingen voor vandaag in het vooruitzicht. Die volgens hem een ‘substantiële ondersteuning’ inhouden voor de bedrijven die getroffen zijn door het virus. Maar toen het na de middag de ronde begon te doen dat er Amerikaanse overheid misschien wat meer tijd nodig om de plannen te concretiseren, ging meteen een deel van de winst in de handel voorbeurs verloren. De Dow Jones, veruit de belangrijkste barometer van de Amerikaanse beurs, staat momenteel zo’n 3 procent hoger, vergeleken met het slot op maandag. De Dow Jones verloor gisteren meer dan 7 procent.