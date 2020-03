Poetin steunt wetswijziging die zijn herverkiezing mogelijk moet maken

De Russische president Vladimir Poetin lijkt goed op weg om toch nog eens vier jaar aan de macht te blijven. Er ligt een wetsvoorstel klaar waarbij de huidige limiet van twee opeenvolgende ambtstermijnen voor een president geschrapt wordt. Poetin zelf steunt het voorstel uiteraard.

De 67-jarige Poetin mag zich volgens de huidige wet niet opnieuw verkiesbaar mag stellen bij de verkiezingen van 2024. Het nieuwe voorstel zou een derde opeenvolgende termijn wel mogelijk maken. Het amendement werd ingediend door Valentina Teresjovka, partijgenoot van Poetin en eerste vrouw in de ruimte.

Overigens is Poetin al het langsregerende Russiche staatshoofd sinds Jozef Stalin. Hij was al twee termijnen lang president tussen 2000 en 2008. Toen werd hij omwille van de wettelijke beperking even premier, maar achter de schermen hield hij de touwtjes in handen. Sinds 2012 is hij opnieuw president.

Uit een rondvraag eind vorige maand bleek dat de Russen verdeeld zijn over de vraag of Poetin na zijn ambtstermijn over vier jaar nog aan de macht moet blijven of niet. In een nationaal onderzoek van de Levada Center over Poetin antwoordde 46 procent van de respondenten dat hij na zijn ambtstermijn in 2024 president zou moeten blijven. De overige 45 procent had dat liever niet.