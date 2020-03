Rechters beslissen: 'Stairway to heaven' is geen plagiaat

De Britse rockband Led Zeppelin is vrijgesproken van beschuldigingen van plagiaat. De rechtbank van San Francisco vindt dat ‘Stairway to geaven’ geen plagiaat is van het nummer ‘Taurus’ van de Amerikaanse band Spirit.

Gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant van Led Zeppelin werden beschuldigd van plagiaat in hun lied ‘Stairway to heaven’. De rockband zou zijn muziek hebben overgenomen van ‘Taurus’, een nummer van de Amerikaanse band Spirit. Maandag besliste de rechtbank van San Francisco evenwel dat ‘Stairway to heaven’ een originele compositie is. De rechter oordeelde dat het gewoon willekeurige gelijkenissen zijn.

De rechtszaak werd opgestart door de nabestaanden van Spirit-gitarist Randy Wolfe, overleden in 1997. Zij beweerden dat de eerste akkoorden van ‘Taurus’ zijn geplagieerd en eisten miljoenen aan royalty’s van Page en Plant.

In 2016 werd de groep al een vrijgesproken, maar door formele fouten werd het proces in 2018 herbekeken. In het eerste proces hadden de juryleden de bewuste nummers niet gehoord. De huidige rechters beslisten nu dat de muziekstukken beluisteren evenwel ,niet nodig was. Het gaat om de compositie, niet om de opnames.

Het is niet de eerste keer dat de rockband Led Zeppelin wordt beschuldigd van plagiaat. ‘Whole lotta love’, een andere Led Zeppelin-hit, lag al eerder onder vuur. Er werd toen met de betrokken partijen een akkoord gesloten buiten de rechtbank.

De muziekindustrie, die Led Zeppelin bijna unaniem steunde, haalt opgelucht adem. Platenmaatschappijen en componisten vreesden dat een veroordeling zou leiden tot een nieuwe stroom aan rechtszaken.