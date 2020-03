‘Beter nu drastische maatregelen dan binnen een week of twee’

Epidemioloog Pierre Van Damme pleit ervoor om niet te wachten met maatregelen om covid-19 in te dijken.

Heel Italië is sinds gisteren een ‘rode zone’. Italianen mogen zich alleen nog verplaatsen als dat echt noodzakelijk is. Ze moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Scholen blijven dicht, en voetbalwedstrijden worden uitgesteld.

Mogen we dat ook in ons land verwachten? Het Overlegcomité voor covid-19 komt vandaag samen, er wordt vandaag nog gecommuniceerd over extra maatregelen.

Pierre Van Damme, professor epidemiologie, vindt dat verstandig. ‘De overheid moet ingrijpen op basis van gegevens die ze hebben, ook al zijn ze onvolledig. Het is dan zeer verdedigbaar om nu drastische maatregelen te treffen, in plaats van draconische maatregelen over een week of twee.’

Het is immers zaak om de epidemie te spreiden over een langere periode om nu geen piek mee te maken. In Italië loopt het zorgsysteem mank omdat er niet genoeg ziekenhuisbedden en dokters zijn. ‘Door te spreiden behouden we medische capaciteit. Daarvoor zullen we stapsgewijs maatregelen moeten treffen.’

Telewerken

Welke maatregelen kunnen er getroffen worden? ‘Laat iedereen die kan telewerken, telewerken’, zegt Van Damme. ‘Dat zorgt voor een kleinere concentratie van mensen en lagere frequentie van contacten, het vergroot de intermenselijke afstand. Dat zijn haalbare maatregelen die binnen de dag kunnen worden getroffen.’

Het is belangrijk is om na te gaan in welke mate de aanbevelingen gevolgd worden. ‘Sommige reageren “oh, maar dat is overdreven”. Het moet gevolgd worden door zo veel mogelijk mensen om daadwerkelijk een effect te hebben op de huidige verspreiding’, zegt Van Damme.

Evenementen

In Frankrijk mogen evenementen met meer dan duizend personen niet doorgaan. Daar een cijfer plakken, vindt Van Damme niet wenselijk. Maar het afgelasten van evenementen is wel een logische maatregel. ‘Je kan niet zeggen: enerzijds roepen we op tot telewerk, en anderzijds laten we toch nog sportevenementen toe. Dan blaas je warm en koud tegelijkertijd. Ik pleit voor heel duidelijke maatregelen. Geen bijeenkomsten meer: dat is heel duidelijk. We zullen die richting moeten uitgaan. Misschien maar voor 2 à 3 weken, zodat we een grote piek in opnames kunnen vermijden, en de aantallen spreiden.’

Onderwijs

In Italië zijn ook de scholen dicht. Maar Van Damme waarschuwt dat dit ongewenste neveneffecten kan hebben. ‘We weten van de Mexicaanse griep dat scholen sluiten vertragend werkt op een epidemie zoals griep en wellicht is dit ook van toepassing op corona. Maar de vraag is of we als samenleving een alternatief hebben. Gaat iedereen dan zijn kinderen bij de grootouders droppen? Terwijl we hen net willen isoleren van besmette kinderen?’