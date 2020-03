Vrijwillige quarantaine voor congresleden na contact met Trump

Verschillende Amerikaanse congresleden hebben zichzelf in quarantaine geplaatst omdat ze in de contact waren gekomen met iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus. De Republikeinse politici verkeerden recentelijk in het gezelschap van president Trump.

De nieuwe stafchef van president Trump, Mark Meadows (60), heeft zichzelf onder quarantaine geplaatst nadat hij vorige maand in contact is gekomen met een besmette persoon op de Conservative Political Action Conference. Meadows testte negatief, maar wil uit voorzorg toch veertien dagen in isolatie blijven. Hij werd vrijdag aangeduid als nieuwe stafchef en vervangt Mich Mulvaney, die als speciale gezant voor Noord-Ierland zal optreden.

Daarnaast hebben ook Matt Geatz, Ted Cruz, Doug Collins en Paul Goaser gekozen om in quarantaine te gaan, nadat ze in contact kwamen met een persoon die positief testte. Doug Collins schudde de hand van president Trump na een rondleiding in de Centers for Disease Control in Atlanta, en Gaetz reisde samen met de president in de Air Force One terug naar Washington na een campagnebijeenkomst in Florida. Tijdens de vliegtuigreis kreeg hij te horen dat hij in contact was gekomen met een besmette persoon, en isoleerde hij zichzelf volgens de New York Times van andere mensen.

De congresleden vertonen geen symptomen, maar verkiezen naar eigen zeggen quarantaine uit voorzorgsmaatregel.

President Trump heeft nog geen test ondergaan en vertoont geen symptomen. ‘De president heeft geen test ondergaan omdat hij geen nauw contact heeft gehad met bevestigde Covid-19-patiënten, noch symptomen van de ziekte vertoont. President Trump verkeert in uitstekende gezondheid en zijn arts zal hem nauwgezet blijven monitoren’, zei woordvoerster Stephanie Grisham van het Witte Huis.