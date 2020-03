Waarom word ik niet getest? Wat als mijn collega ziek is? Acht cruciale vragen over nieuw coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft zich doorheen Europa verspreid en ook in België loopt het aantal besmettingen op. En dat doet vragen oproepen. Bijvoorbeeld: waarom worden sommige mensen niet getest?

1. Mijn collega is besmet met het nieuwe coronavirus. Wat moet ik doen?

Het virus verschijnt op steeds meer plaatsen, dus het is niet verwonderlijk dat het ook op de werkvloer opduikt. Vermijd in dit scenario nauw contact met je collega. Het is belangrijk dat je werkgever alle oppervlakken laat desinfecteren, zeker bij gedeelde voorwerpen. Denk aan een toetsenbord, een computermuis, eetgerei, afstandsbedieningen, enzovoort.

Wees waakzaam voor de symptomen van covid-19 (koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn). Zeg het op tijd als je je niet goed voelt, laat dat op tijd weten aan je werkgever en bel naar je huisarts.

Verder zijn alle ‘reguliere’ voorzorgsmaatregelen voor het virus van tel. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen en was je handen regelmatig en grondig. Gebruik papieren zakdoekjes, gooi die nadien weg. Hoest in een zakdoek of in je elleboog.

2. Waarom word ik niet getest?

Sciensano, het onderzoeksinstituut dat de protocollen opstelt voor zorgverleners, heeft een strikte definitie van een verdacht geval waarvoor een test aangevraagd wordt. Op dit moment is dat iemand met koorts én klinische symptomen van een luchtweginfectie (hoest of ademhalingsmoeilijkheden) die de voorbije veertien dagen naar een land of regio met wijdverspreide transmissie is gegaan. Daaronder vallen China, Zuid-Korea, Iran en Italië. Die definitie kan aangepast worden op basis van de beschikbare informatie, dagelijks wordt bekeken welke regio’s een risico vormen.

Een andere definitie van een verdacht geval volgens Sciensano is ‘elke persoon met klinische symptomen van een ernstige acute luchtweginfectie en/of klinisch of radiologisch bewijs van longontsteking, die een ziekenhuisopname vereist, indien er geen aanwijzingen zijn van een bacteriële infectie’.

Zolang u niet aan al die ‘vereisten’ voldoet, wordt u niet altijd getest.

3. Ben je besmettelijk als je geen symptomen hebt?

Het staat intussen vast dat besmette personen die (nog) geen symptomen hebben, het virus in principe kunnen doorgeven aan anderen. Maar het is onduidelijk hoe groot het risico daarop is: enkele procenten? Vijftig procent?

Pierre Van Damme, professor epidemiologie aan de UAntwerpen, wijst erop dat je een besmetting kan voorkomen als een patiënt nog geen symptomen heeft. ‘Vermijd intensief contact. Je besmet anderen via druppeltjes. Dus als je hoest noch niest, is het risico beperkt. Door louter in dezelfde kamer te zitten, raak je nog niet besmet. Maar geef dus geen kus, geef geen hand, deel geen servies en was je handen.’

4. Wat als ik ziek ben?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zei het luid en duidelijk: ‘Blijf in uw kot.’ En daar zit heel wat waarheid in. Jezelf isoleren om te voorkomen dat je anderen besmet, is essentieel. Afhankelijk van de symptomen kan je medicatie gebruiken om ze te verlichten, zoals pijnstillers. Eens je positief test, krijg je een attest voor werkonbekwaamheid voor zeven dagen. Het huis verlaten is niet toegestaan.

Als je besmet bent en ziek bent, moet je uiteraard niet gaan werken. Je afwezigheid valt onder het ziekteverlof. Alle andere zaken zoals quarantaine in afwachting van een test of thuiswerk gebeuren in overleg met de werkgever. Die kan je nooit verplichten om verlof te nemen.

5. Hoe bescherm ik mijn (groot)ouders?

70- en 80-plussers vormen een risicogroep voor covid-19. Als je in contact bent geweest met iemand die drager is van het virus of als je zelf symptomen hebt, is het raadzaam om niet zomaar op bezoek te gaan bij je (groot)ouders. Professor Van Damme: ‘Of het nu de griep of het nieuwe coronavirus is: daarmee blijf je beter uit de buurt van bejaarden.’

Wie hoest of niest, blijft sowieso best uit de buurt van risicogroepen zoals bejaarden. Omdat ook besmette personen zonder symptomen het virus kunnen doorgeven, is het belangrijk om in elk geval voorzichtig te zijn, zonder de bejaarden in een sociaal isolement te dwingen. Voor alle zekerheid neem je kleine kinderen best niet mee bij bezoekjes aan bejaarden.

6. Hoelang moeten we nog maatregelen nemen?

Dat is koffiedik kijken. China lijkt de uitbraak goed onder controle te krijgen, maar in Europa is de situatie nog een groot vraagteken. In elk geval is het belangrijk om de handen goed te wassen en even geen handen te schudden. Dat zijn kleine aanpassingen die een groot effect hebben. Sowieso is een goede handhygiëne een goed idee – corona of niet.

7. Werkt desinfecterende handgel nu wel of niet?

De hamvraag sinds het virus is uitgebroken: werkt handgel? En welke handgel? Er zijn al verschillende antwoorden op gekomen, maar eigenlijk is die vraag redelijk irrelevant. De handen wassen met zeep blijft het effectiefst. Als je dan toch desinfecterende handgel kiest, moet die zeker een hoog genoeg alcoholpercentage heeft. Dat moet tussen de 70 en 80 graden liggen.

8. Hoe verloopt een screening?

De huisarts of een arts in het ziekenhuis neemt een test af door met een wattenstaafje een staal te nemen uit de neus of keel. De testkit wordt dan naar het labo gestuurd. In afwachting van het resultaat blijf je in thuisquarantaine. Het huis verlaten moet dan tot een absoluut minimum beperkt worden, een mondmasker dragen is belangrijk als er andere personen in dezelfde ruimte zijn en elk bezoek aan huis is te vermijden.