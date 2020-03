Superheldinnen Máxima en Meghan dragen een cape

Meghan Markle droeg er de voorbije dagen niet een, maar twee, en ook de Nederlandse koningin Maxima koos tijdens het staatsbezoek in Indonesië voor een jurk met cape.

Op haar laatste afspraak als volwaardig lid van het Britse koningshuis verscheen Meghan Markle, de hertogin van Sussex, in een grasgroene jurk van de Britse ontwerpster Emilia Wickstead. Met een elegante cape, wat mooie foto’s zoals deze hierboven opleverde toen de wind ermee ging spelen. Zaterdagavond verscheen Markle ook al in een jurk met cape, een rood ontwerp van het Londense modelabel Saafiya.

Hoewel Markle in het verleden al vaker een jurk met cape droeg, kan het geen toeval zijn dat ze voor twee opeenvolgende evenementen eenzelfde model kiest. Was er meer aan de hand? Wilde de hertogin naar aanleiding van internationale vrouwendag de vrouw als superheld in de kijker zetten, of wilde ze vooral haar eigen capaciteiten benadrukken? Britse tabloids schreven vorige week immers dat Markle na ‘Megxit’ haar acteercarrière zou willen reanimeren met een rol in het Marvel-superheldenuniversum. (Mocht ze volgende week gespot worden in een latexpakje, weten we het zeker.)

Het staat buiten kijf dat Markle ook zonder koninklijke titels nog wel even een modeinfluencer blijft. En als het niet in haar eentje lukt om de jurk met cape op de kaart te zetten, is er nog de Nederlandse koningin Máxima. Zij droeg op de eerste dag van het staatsbezoek aan Indonesië een bloemenjurk met cape, een ontwerp van het Belgische modehuis Natan.

Ook op de rode loper van de Oscars was de cape al goed vertegenwoordigd. Het exemplaar van Natalie Portman zullen we niet snel vergeten, maar ook Salma Hayek, Brie Larson en Olivia Colman hadden wat extra meters stof bij de hand. De trend is bovendien nog niet op zijn retour. Op de voorbije modeweken speelden onder meer Balmain, Givenchy en Rodarte met het favoriete accessoire van de superheld.